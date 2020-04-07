新世界月底起千萬口罩派基層

設口罩提取機 每周自取5個

新世界表示4月底起，會於8家合作非牟利機構的指定中心設置「自助口罩提取機」，預先登記的基層及弱勢社群可憑印有二維碼（QR Code）的「口罩提取卡」，每周於指定中心的口罩機掃描二維碼提取1包（5個）口罩，每周可領一次。

為免口罩被轉售或炒賣，非牟利機構會為領取者作實名登記，而「口罩提取卡」上印有二維碼以作識別，但不會載有用戶資料。新世界已準備35部「自助口罩提取機」，據悉4月底首階段暫提供19部，遍佈全港18區（較多基層聚居的深水埗區有兩部），日後視乎使用情况及社福機構意見，再分配餘下的16台或更多口罩提取機。

新世界本月中起在港生產醫用口罩，首兩條生產線快將試產，另外兩條生產線將於5月投產，全面生產後估計每月可製造逾700萬個。

本報向8家與新世界合作的非牟利機構查詢派發口罩詳情，香港基督教女青年會、香港社區組織協會、 救世軍、基督教信義會社會服務部、香港路德會社會服務處及聖雅各福群會回覆稱，合資格領取者會獲發提取口罩須知，提醒不可轉售或炒賣。部分機構計劃分時段讓合資格者換領，免人群聚集。

（抗疫新階段）