未成年精神科患者攀升

ADHD佔多數

九龍中西聯網輪候期最長

醫管局轄下各聯網治療的18歲以下精神科患者逐年攀升，2019/20年度截至去年底的推算數字按年微升4.7%，至39,700人，當中以專注力不足或過度活躍症患者佔多數。九龍中、西聯網的例行類別個案輪候中位數冠絕各聯網，由18/19年度的89周升至113周，最長輪候時間亦由101周升至125周。其次是九龍東聯網，輪候中位數亦達93周，最長輪候時間達100周。

為加強港人精神健康，資深大律師黃仁龍領導的精神健康諮詢委員會繼續跟進及監察《精神健康檢討報告》各項建議的落實，包括因社會事件及目前疫情而出現的精神健康問題。委員會在2017年12月至去年11月的兩年任期內，共召開16次會議，平均出席率逾80%，但最低出席率為54%，而在2020/21年度，政府會為委員會開設一個年薪約50萬元的二級行政主任職位。

同期醫生離職率跌 精神科反升

在2019/20年度，醫管局轄下有368名精神科醫生在精神科工作，離職率由2018/19年度的5.3%升至7.2%；同期醫管局全職醫生離職率由6.4%微跌至6.1%，即有364名醫生離職。

另外，醫管局8個專科中，6個輪候時間中位數均告上升，其中內科輪候時間中位數由2018/19年度的69周升至2019/20年度的76周；兒科由14周升至17周。眼科及骨科輪候時間中位數有下降，但仍分別達62周和61周。

2019/20年度各聯網白內障手術輪候冊上的病人數字亦上升，九龍中聯網病人最多，按年升逾一成，至12,753人；港島東聯網升幅最急，病人升近四成，至6012人；輪候時間最長是新界西聯網，最長達32月。

（抗疫新階段）