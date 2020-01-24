DSE准考證最快下周二派

考評局昨回覆本報稱，早前宣布DSE延期後，部分試場需作調動，需時整理及落實考生試場分配安排，預計復活節公眾假期後向學校派發更新的准考證，即最快下周二。

校長：非每科有校本評核

取消筆試不可行

就DSE應變方案，考評局強調不會輕易考慮取消DSE。灣仔區校長聯會主席戴德正稱，取消DSE筆試不可行，目前無足夠數據，難有調整機制評估學校之間的水平差異；學校亦沒足夠成績數據完全反映學生表現，因很多學校因停課取消了模擬試（mock），亦不是每一科都有校本評核（SBA）成績可參照。戴德正認為，延遲考試令考生煎熬，但總比取消好，期望學界合力做好防疫措施，令DSE安全舉行。

靈糧堂劉梅軒中學校長潘慶輝稱，據其了解，不少師生都傾向不要取消或延遲DSE，如取消DSE筆試，以校內成績及校本評核評分，機制不利成績中游學生，「排中間的學生，可趁公開試從後居上，挽回分數，如果取消考試，抹殺他們的努力，會很沮喪」。

（抗疫新階段）