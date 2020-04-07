小五呈分試未取消 有校定6月中考 指學生大壓力 有校長倡撤

小學生升中派位會計算3次呈分試，包括小五下學期的考試及小六兩次考試。因應停課，教育局延遲學校呈分期限至7月，稱是讓學校有較充裕時間，因應教學情况安排校內考試。

灣仔區校長：尚餘兩月夠時間

有學校已定呈分試日期，石籬天主教小學於校網發通告，稱如5月復課，各級考試延後兩周至6月下旬開考；如6月復課，則於7月初考呈分試，其他級別考試取消。有灣仔區小學本月初已向小五家長派發考試時間表及範圍，將小五呈分試定於6月中。校長稱，考試範圍調整至集中考核上學期課程內容及小量下學期課程，距離6月尚有約兩個月，學生有充足時間預備。

該校長說，除非小學6月中才復課，不然「教育局一日未取消 （呈分試 ），我們都繼續去做」。她認為，去年社會事件導致部分考試取消，今年亦因疫情取消一次呈分試，難以預測下學年能否維持小六兩次呈分試，故傾向保留今年小五呈分試。至於不用呈分的小一至小四校內考試，則已取消。

荃商學校倡改小六考3次

教育局早前稱，如有復課日期，會早3星期公布。荃灣商會學校校長周劍豪稱，最早復課日期為5月中，如屆時分階段復課，小學或5月尾至6月初才復課。他說現時學校雖「停課不停學」，惟復課後仍會教學，短短數周內學生除要上課，又要顧及呈分試，「小朋友好大壓力」，建議取消小五呈分試，考慮以其他方案代替。他說小六仍有兩次呈分試，亦有學校一年舉行4次考試，可考慮安排下學年小六生考3次呈分試。

潮商學校：難定考試範圍

他續說，復課後課時緊張，以該校為例，會把教學聚焦中英數等主科，同須呈分的「術科」如視藝及音樂科側重會較少，如維持呈分試，建議只呈中英數常等主科。

中西區校長聯會主席兼香港潮商學校校長詹漢銘稱，該校已取消小一至小三下學期考試，原定如4月中復課將舉行的小四及小六考試現亦傾向取消，惟小五呈分試仍待教育局宣布復課安排。他說，小五生如須考呈分試，也要有4至5星期教學內容，現復課無期，難定復課後面授課堂的內容，故呈分試的安排及考試範圍未有定案。

明報記者

（抗疫新階段）