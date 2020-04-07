田北辰倡林鄭減薪三成 特首辦：適時回應

年薪加12萬 稱按通脹釐定

林雪麗昨在立法會特別財委會上解釋，特首薪金調整有既定制度，每年按消費物價指數釐定，並由獨立委員會建議、立法會批准。田北辰質疑：「這個時勢，哪有企業一把手會加薪？」他強調本年度絕非加薪時機，建議林太應減薪三成共渡時艱，又批評「特首加薪，是荒天下之大謬」。

民主黨鄺俊宇稱，林太已經是全球第二高薪元首，「為何可厚面皮領取薪酬？」容海恩說不少外國元首都有減薪，舉例馬來西亞內閣減薪兩個月、韓國高層官員減薪三成，冀政府可「一同捱」，共渡時艱。

莫乃光質疑特首「小編」人工過高

此外，資訊科技界莫乃光說特首辦負責社交媒體的職員，於2017年7月至今年3月在facebook、Instagram共發出687條帖文，其間薪金高達142萬元，質疑「這應是全港最貴的小編」。林雪麗說，社交媒體令特首可與市民溝通，相信市民亦會看特首的社交平台以了解其想法。

至於去年9月成立、負責構建對話平台的「對話辦公室」，對話辦副主任陳炳輝稱，任期上月中已完結，之前共舉辦37場對話，包括1場社區對話、4場fb直播對話及多場閉門深度對話。他說為令參與者更坦誠交流，未能公開內容。

（抗疫新階段）