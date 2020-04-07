劉怡翔：正研設恆常派錢系統

稱料較2011年一次快兩個月

立法會財委會昨起一連4日召開特別會議審議財政預算案，多名議員關注全民派錢。實政圓桌田北辰說政府2011年曾全民派錢，銀行已有相關系統，質疑為何需花數個月重新構建系統；資訊科技界莫乃光認為，政府不應至派錢時才準備銀行電腦系統。會計界梁繼昌則質疑行政費高達10億元。

劉怡翔解釋，今次不可重用2011年派錢時的市民資料，且當年銀行電腦系統不少已過期，故要再設計系統及流程，但估計派錢速度仍會較2011年快兩個月。他說因私隱問題未能儲存市民資料，而每次發放現金系統都因應社會經濟情况而有不同，現時正研究恆常系統，「樂意在恆常系統做好點」。他又說，10億元行政費是預算，因為申請許多時會有市民填寫資料有錯漏等情况，要人手核對。他說會由郵政署協助不以電子渠道申請現金發放的市民。

議會陣線朱凱廸關注，英國政府協助僱主、自僱者發薪，冀藉此穩定失業率，問政府會否有更進取方案；劉怡翔說在第二輪抗疫基金措施上，「各方面都會考慮」。

回應10億行政費 稱要人手核對申請

多名議員亦關注政府口罩採購事宜，劉怡翔稱，因外界知悉港府有壓力，「很多次政府買（口罩）的價錢，都較外面貴」；他稱疫情後會詳細交代採購事宜。民主黨鄺俊宇稱，以立法會行管會為例，購買口罩價錢平均每個4.6元，問若政府以此價錢買口罩是否合理；劉稱一盒口罩價錢低於250元，「更貴都有，不認為是愚蠢」。

另外，中央政府駐港機構子公司於2019/20年度在港購買22個物業，議會陣線毛孟靜質疑為何絕大部分位於觀塘；劉稱這些物業是中央駐港機構自用，不會猜測其用途，選址由機構自行決定。

（抗疫新階段）