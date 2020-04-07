港鐵擬推優惠「變相減價」助抗疫 消息：單次措施 政府分擔支出

經民聯議員梁美芬昨在財委會特別會議上稱，港鐵沙中線工程剪鋼筋等醜聞令公眾失望，政府應敦促港鐵帶頭減票價三成至年底，與市民共渡時艱，這也可帶動其他公共服務機構跟隨。運輸及房屋局長陳帆稱聽到議員意見，當局會考慮所有因素，只要是切實可行、對社會有利的建議都會考慮。

港鐵「減價」非次輪抗疫基金主菜

各黨派近日對抗疫基金提出各項建議，如經民聯多番公開要求港鐵減價三成；民建聯、工聯會則要求港鐵減價一成。多個政黨又要求政府設失業援助金，其中職工盟主席吳敏兒昨說，在首輪抗疫基金中，勞工未能直接受惠，建議政府向在疫情下因失業、放無薪假等而收入受影響的勞工發放現金津貼。

據了解，港鐵正準備提供減價優惠，會是一次過的措施，以達到減價效果，至於是否達兩成至三成，則尚待拍板。消息稱，港府最快本周會推出抗疫的金錢支援，而港鐵「減價」不是「主菜」。

另一名消息人士稱，疫情令港鐵在本地車務、車站商務和商場的收入均受很大影響，幸現金流尚好，故有能力再推票價補貼優惠，據其了解，會由政府及港鐵分擔有關支出，有關補貼並非減價，而是利用款項令若干時間票價有折扣價惠，安排會有時限，不會影響正常票價。

對於優惠的變相減幅，消息人士無正面回應，僅稱提供的票價優惠空間較大。

消息人士透露，港鐵董事局已得悉有關安排，具體細節及落實時間有待政府及管理層決定，港鐵主要配合政府抗疫防疫措施；又稱港鐵作為上市公司，任何補貼措施都需顧及小股東及其他投資者利益，並要平衡社會責任。

建制：官員稱不設失業救濟金

航空業料成重點協助對象

有建制派議員估計，抗疫基金將直接協助僱員，例如會透過僱主的強積金供款，找出受影響行業的僱員人數和薪金等資料，在協助受影響業界時，需業界保證不會裁員等。該議員透露，早前與問責官員見面時，對方表明不會成立失業救濟金。

消息人士稱，部分行業對香港有重要作用，在疫情下受重創，如航空界預料是政府重點協助的對象之一，但在協助行業之餘，亦要保就業。至於巴士、的士等客量亦大跌，亦屬值得政府協助的行業。

明報記者

（抗疫新階段）