採訪手記：家暴案增逾兩倍

當局鼓勵舉報病人 互信磨蝕

封城令發布後，有人想盡辦法通過各種渠道逃離疫情中心地帶，但更多武漢人因各種原因留下。在疫情最嚴峻時，他們確曾感到絕望，去年11月才到武漢工作的社工郭晶，在《武漢封城日記》中，記載了一些對武漢人來說十分黑暗的日子，包括當局鼓勵舉報病人，舉報一個獎金1萬元人民幣，導致人與人之間的互信不斷被磨蝕。還有就是家暴，由於不能出門，加上生活、工作、心理上的種種壓力，造成夫妻互毆、孩子面對父母暴力。郭晶說，封城期間家暴案增加兩倍以上。

家屬不願談喪親悲慟

記者曾通過朋友關係，試圖聯絡多名新冠肺炎去世者的家屬，亦曾聯繫獲救康復的人。但他們中絕大多數並不願意談及禁足的生活和失去至親的悲慟。

然而，武漢封城的經驗在逐漸被認可和推廣。澎湃新聞3月14日引述來自中、美、英15家研究機構的22名科學家建模分析，認為武漢封城使中國至少減少了70萬人感染新冠肺炎的風險，也為抗疫爭取到有限的寶貴時間。

一名武漢媒體朋友告訴記者，留在武漢的人並不是不珍惜自己和家人的生命與健康，更多的是，他們懂得當自身利益和全國公共利益相比較，孰輕孰重。武漢有李文亮一樣的「吹哨」醫生，也有「有一分力量就出一分力量」的志願者何輝，還有肖賢友這樣在彌留之際不忘捐獻遺體供研究的病患。他們本來就很平凡，卻值得被每個人記着。

（抗疫新階段）