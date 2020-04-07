出行要靠綠碼 留家以保綠碼

根據武漢防控疫情指揮部門制定的標準，健康碼有綠、黃、紅三種顏色，系統對比審核驗證後發現申請人紀錄為確診病例、疑似病例、發燒病例、無症狀感染者，發放紅碼；發現申請人紀錄為在管的密切接觸者，發放黃碼；未有這類「不良」紀錄的申請人，發放綠碼。

乘車住酒店入社區 處處需掃碼

記者日前乘高鐵由北京抵達武漢，經測量體溫後獲准出站。受疫情管控影響，過往高鐵站外排隊等客的的士候車區已關閉。車站工作人員表示，目前武漢的士和網約車服務未恢復，乘客要乘地鐵或巴士接駁交通。按照規定，乘坐所有公共交通工具要實名登記和認證。記者按要求填報個人信息到「武漢戰疫」手機App，再申領和綁定健康碼，確認所持的健康碼為「綠色」後，方獲允許購買地鐵票進站乘車。

記者掃相關二維碼入站時，手機程式會顯示車站名稱和時間。進入車廂後，有工作人員手舉藍色提示牌，要求乘客全程戴好口罩和下車前再次掃描車廂內的二維碼，記錄所乘車廂號碼和時間。

健康碼不僅用於交通，入住酒店也要用到，客人要將健康碼截屏，通過手機發給酒店工作人員存檔，否則不能辦理入住手續。此外，武漢開門營業的商場，甚至住宅小區也要掃碼登記才能進去。

流動監控 綠碼非一勞永逸

目前健康碼已覆蓋武漢所有開放的公共區域並作標定。只要掃碼登記，持碼人的手機App就會接到後台匯總持碼人的活動範圍信息，以便流動監控追蹤。另外，綠碼僅顯示持有者當前的健康狀况，而酒店或車站的檢疫防控關卡，一旦發現綠碼持有者體溫超標，且連續多次測量不見降低，則意味綠碼失效，持有者要根據防控指揮部的相關規定自我或居家隔離。

「我們都盡量在家裏呆着，不到萬不得已都不會出門。」武漢市民孫小姐對記者說，在過去兩個多月的「禁足」中，她和家人已習慣「宅」在家的生活。由於目前疫情未完全結束，為免不必要的麻煩，她會按當局的要求，盡可能繼續呆在家中，「因為如果有一天你出門突然發現你的綠碼變紅或黃了，那就證明你過去一段時間逗留過的區域或接觸的人中，有人被確診了。疾控部門也會通過你的綠碼信息及時找到你，要求你隔離」。

（抗疫新階段）