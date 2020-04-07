父母急撲糧食口罩 憂兒染疫崩潰 以為感冒，最後封城

新冠肺炎在內地爆發已超過4個月，在爆發點武漢，有人由最初視之為「感冒」，直到當天得知一小時後封城才驚慌失措。隨着城市逐步解封，民眾陸續重新投入城市的正常運轉。回想起疫情最嚴重的日子，他們說當時有些擔憂有些崩潰，四出撲糧也有些滑稽。

明報記者 鄭海龍

「早上一看手機 封城令是真是假？」

武漢於1月23日早上10時封城，家住武漢的羅子和妻子知道消息時已是當天早上9時多。「我老婆早上一看手機，好多同事同學問封城令是真是假，都是半夜發的。最早還只是詢問，後來可能也在新聞中知道了封城令的真實性後，直接給我們預訂了好多糧油和蔬菜。」羅子說，此前他一直將疫情看作一次相對嚴重的感冒，1月20日還帶孩子參加了一次演出，在現場看到有人戴口罩，也聽到咳嗽聲，但一直沒太在意，認為是有一些人過於謹慎了。

朋友代訂糧 或沒貨或沒人運

封城的消息使羅子第一次感覺到事態嚴重，「天亮以後，發現朋友給我們預訂的糧油和蔬菜，要麼商家接了單但一直沒有快遞員搶單配送，要麼商家沒貨了乾脆就直接退款了」。無奈下，羅子只能上街採購物資，並在藥店花了200多元買了兩袋口罩回家備用，「當時買的東西太多了，我和我老婆上下樓四五次才拿完，也多虧這些東西，至少讓我們支撐了最艱難的兩個月」。

喉頭偶爾兩聲咳 憂染疫拚命回憶行蹤

回想封城最開始的一段時間，羅子說當時心裏是有一些崩潰的。「主要是當時孩子參加演出沒有防護，自己在家觀察了一段時間才最終放下心來。因為緊張，那時自己也會偶爾喉頭緊而咳上一兩聲，又總是擔心自己被傳染，然後就像過電影一樣，拚命回憶過去一段時間自己在哪裏都見了哪些人，圈定哪些環節最有可能。」

萬家宴千夫所指 百步亭人心惶惶

羅子的住所在百步亭百合苑。百步亭社區曾因「萬家宴」事件而被千夫所指。「萬家宴」是該社區多年來顯示睦鄰友好的傳統，要求參加活動的市民每家做一道菜，然後大聚餐。疫情爆發後，百步亭社區這一持續了17屆的活動被指摘是人為擴大傳染。很快百步亭社區即被曝光，全社區多幢樓被貼上「發熱門棟」標識。一時間引爆網絡，居民也因此人心惶惶。

至2月初，百步亭社區至少有50幢樓出現發燒病人，確診病例達87宗；區內的百合苑36幢樓裏，17幢出現發燒病人，成為全國焦點。當時羅子雖然也曾按媒體發布的「發熱門棟」（有發燒病人的大廈）地圖，對照所在社區的環境，但當時百合苑已封鎖了所有大廈，禁止居民外出，令羅子一家也省去了擔心被傳染的煩惱。

社區團購肉菜便宜「回到20年前」

同住在百步亭的周小姐則稱，武漢封城的兩個月，使她驚喜地發現曾經每個月5位數的信用卡帳單，終於降到了4位數，「主要是在這段時間裏，供應的蔬菜和肉蛋很便宜。很多時候價格甚至低過疫情前」。周小姐稱，過往在盒馬超市買雞蛋，平均價約1元一個，有機的至少2元起。疫情之下雖然超市的價格沒變，但社區團購的蔬菜，雞蛋平均一個僅需5毫，貴一點的也就7毫左右。周小姐笑說，不僅雞蛋和蔬菜價格很便宜，她還曾經團購到不用20元一公斤的豬肉。「這些豬肉可能是戰略儲備凍肉，但這種便宜的肉菜價格真的很多年沒遇到了，有幾次我都恍惚是不是回到了20年前。」

羅子目前已復工，將辦公室搬到家裏，偶爾在聊天軟件上，也會跟朋友就禁足的生活及正確與否討論。「我覺得這次疫情真的能夠讓我安靜下來想想，是歐美的自由制度好，還是被他們認為專制的制度好？疫情下這一切顯而易見。」羅子如此說。「我相信武漢會愈來愈好。」周小姐說。

（武漢直擊系列之二）

（抗疫新階段）