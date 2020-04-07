醫局總裁：研穩定確診者送私院

九龍區私院：有徵狀外遊史都不收

港島區私院：負壓房少幫不到很多

高拔陞昨在新城節目《香樹輝King King傾》表示，一旦短期內確診個案突然大增，會考慮將病情穩定的患者轉到社區隔離設施，例如駿洋邨或鯉魚門度假村等。至昨日已有80名沒病徵或康復中的患者轉送至二線病牀，冀減低一線病牀壓力，應付未來需求。

高在節目後透露，醫管局有與私家醫院探討，將病情穩定患者轉送私家醫院治療，但強調要平衡照顧新冠肺炎患者及其他患者需要；一旦要實行，需更多時間安排私家醫院的感染控制措施。

有港島區私家醫院高層表示，醫管局暫未聯絡該院商討接收穩定患者事宜，但他擔心患者體內帶病毒會有風險，或影響其他病房患者，而私院負壓病房數目不多，「看不到有好大capacity（容量）幫助醫管局」。另有九龍區私院負責人表示，不可能接收輕症確診者，並明言有徵狀及有外遊紀錄的患者醫院都不會收。

醫管局總行政經理何婉霞表示，因應疫情擴大公私營合作的服務量和種類，包括照顧初生嬰兒黃疸情况、剖腹產子，另正商討電療服務及骨折手術等；同時亦商討將穩定患者轉送私院，包括商討患者吸納量、運作情况及接收什麼類型患者，暫沒具體時間表。

（抗疫新階段）