張竹君：腹瀉者可主動提出檢測

內地學者：腸胃不適患者病情更重

本港截至前日891宗確診及懷疑個案中，37人出現腹瀉等病徵，當中8人只有腹瀉。內地學者上月於《美國腸胃病學雜誌》發表文章，於1月中至2月底分析204名入院確診者臨牀病徵，發現腸胃不適患者病情比其他患者嚴重，腸胃症狀患者中，近三成出現腹瀉；六成沒腸胃症狀患者康復出院，但只有34%腸胃不適患者康復，提醒醫護人員注意該病徵。

張竹君昨表示，衛生署每日做4000至5000個測試，盼能加大測試量。她提醒市民如有輕微病徵，例如上呼吸道感染或腹瀉等，可到私家診所求診，並提出做病毒測試。

囑私醫收集急性病徵樣本 不論類別

衛生防護中心昨發信予私家醫生，表示由於相當多新冠病毒感染者只有模糊或輕微病徵，未來只要病人有急性的病徵，不論嚴重程度、病徵類別，或病人有否外遊史，醫生都可收集病人樣本化驗。

私醫：與輕症者商測試 盼滴水不漏

家庭醫生林永和表示，過往衛生防護中心給私家醫生的指引，是為有上呼吸道感染病徵或發燒的患者作病毒測試，並無涵蓋腹瀉或無病徵患者，私家醫生亦不敢為該批未涵蓋的對象做測試。他認為，如將腹瀉病徵納入檢測範圍，醫生可與腹瀉原因不明的患者商量會否接受測試，期望涵蓋更多輕症患者，盡量做到「滴水不漏」。

（抗疫新階段）