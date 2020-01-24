流鼻水病發 馬莎職員上班5日及唱K 同行女子初步確診 恐群組爆發 任職銅鑼灣分店續營業

【明報專訊】政府本月初禁止卡拉OK營運，不過昨日再有牽涉措施生效前唱卡拉OK的染疫個案，並疑出現新爆發群組。本港新冠肺炎確診個案昨破900大關，新增24名患者中，一名在銅鑼灣皇室堡馬莎百貨負責收銀及上貨的男子病發後連續上班5日，其間曾與約5至7名同事唱卡拉OK，其中一名同行的31歲女子初步確診。患病男子感染源頭未明，其妻疑被傳染，二人居於將軍澳寶盈花園，該居屋屋苑至今有4人確診。
本港昨累計增至915宗個案，包括一宗疑似個案。昨新增24宗確診，涉14男10女，介乎3至64歲，其中18人有外遊，包括3名學生、1名曾與僱主一家到英國的外傭。5名乘政府專機由秘魯返港的人確診，3人屬星晨旅遊一個旅行團，其餘2人是赴當地自由行的情侶（另見稿）。
妻上周五確診 同住屋苑4人染疫
一名48歲女文職人員4月3日確診，當時衛生防護中心對其感染源頭毫無頭緒，直至昨日其48歲丈夫確診，個案始有眉目。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，48歲男患者在銅鑼灣皇室堡的馬莎百貨任職售貨員，負責收銀及上貨，工作期間有戴口罩，他早於3月23日開始流鼻水，比妻子早4日病發，相信按照兩人的發病時間，較大可能是男患者傳染妻子。她說男患者病徵不嚴重，病發後至3月28日仍有上班，平日有與一至兩名同事用膳。兩夫婦居於將軍澳寶盈花園7座，該屋苑2月底曾有兩名住客染病，但與今次夫婦座數不同。
張竹君表示，該男患者病發後兩日（3月25日），與約5至7名同事為一名同事餞行，一同到銅鑼灣樂聲大廈CEO Neway唱卡拉OK，其間沒戴口罩，場地沒提供自助餐。至於該男患者是否當日唱卡拉OK的感染源頭，張竹君說仍需調查，另承認男患者本身感染源頭亦不明。
男子感染源頭未明 一至兩人現病徵
張竹君表示，當日唱卡拉OK的其中一名同行者初步確診，其中一至兩人亦現病徵。消息稱，一名3月25日在銅鑼灣CEO Neway唱卡拉OK的31歲女子昨亦初步確診，若該名女子確診，將成為繼尖沙嘴Red MR後第二個卡拉OK群組。翻查資料，3月24日7人在尖沙嘴Red MR唱卡拉OK，其後全部染疫。
顧客如常購物 職員戴口罩手套
對於患者有流鼻水等輕微病徵後繼續上班及唱卡拉OK，張竹君認為，若市民有上呼吸道感染病徵或肚瀉等，不應上班，並應盡早求診。本報所見，該馬莎分店昨午繼續營業，顧客如常購物，職員工作期間有戴口罩及手套。
爆疫酒吧職員兩幼子中招
酒吧及樂隊群組爆疫未停，昨日再多5人確診，並繼續出現四代傳播；張竹君表示，已有至少80多宗確診個案牽涉此群組。其中尖沙嘴酒吧All Night Long再多一名56歲男職員確診，另一名早於3月26日確診的37歲女職員，其3歲及8歲兒子亦染病。曾到All Night Long及中環酒吧Insomnia消遣的38歲國泰男機師，其女友昨亦確診；另一確診的44歲男子則曾在All Night Long、灣仔Dusk Till Dawn等酒吧表演。
至於上周六確診、隸屬西九龍機動部隊的46歲男警長，122名同隊警員已送往駿洋邨檢疫。據悉，兩名出現上呼吸道病徵的警員病毒測試結果為陰性，將被送到駿洋邨檢疫。