流鼻水病發 馬莎職員上班5日及唱K 同行女子初步確診 恐群組爆發 任職銅鑼灣分店續營業

本港昨累計增至915宗個案，包括一宗疑似個案。昨新增24宗確診，涉14男10女，介乎3至64歲，其中18人有外遊，包括3名學生、1名曾與僱主一家到英國的外傭。5名乘政府專機由秘魯返港的人確診，3人屬星晨旅遊一個旅行團，其餘2人是赴當地自由行的情侶（另見稿）。

妻上周五確診 同住屋苑4人染疫

一名48歲女文職人員4月3日確診，當時衛生防護中心對其感染源頭毫無頭緒，直至昨日其48歲丈夫確診，個案始有眉目。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，48歲男患者在銅鑼灣皇室堡的馬莎百貨任職售貨員，負責收銀及上貨，工作期間有戴口罩，他早於3月23日開始流鼻水，比妻子早4日病發，相信按照兩人的發病時間，較大可能是男患者傳染妻子。她說男患者病徵不嚴重，病發後至3月28日仍有上班，平日有與一至兩名同事用膳。兩夫婦居於將軍澳寶盈花園7座，該屋苑2月底曾有兩名住客染病，但與今次夫婦座數不同。

張竹君表示，該男患者病發後兩日（3月25日），與約5至7名同事為一名同事餞行，一同到銅鑼灣樂聲大廈CEO Neway唱卡拉OK，其間沒戴口罩，場地沒提供自助餐。至於該男患者是否當日唱卡拉OK的感染源頭，張竹君說仍需調查，另承認男患者本身感染源頭亦不明。

男子感染源頭未明 一至兩人現病徵

張竹君表示，當日唱卡拉OK的其中一名同行者初步確診，其中一至兩人亦現病徵。消息稱，一名3月25日在銅鑼灣CEO Neway唱卡拉OK的31歲女子昨亦初步確診，若該名女子確診，將成為繼尖沙嘴Red MR後第二個卡拉OK群組。翻查資料，3月24日7人在尖沙嘴Red MR唱卡拉OK，其後全部染疫。

顧客如常購物 職員戴口罩手套

對於患者有流鼻水等輕微病徵後繼續上班及唱卡拉OK，張竹君認為，若市民有上呼吸道感染病徵或肚瀉等，不應上班，並應盡早求診。本報所見，該馬莎分店昨午繼續營業，顧客如常購物，職員工作期間有戴口罩及手套。

爆疫酒吧職員兩幼子中招

酒吧及樂隊群組爆疫未停，昨日再多5人確診，並繼續出現四代傳播；張竹君表示，已有至少80多宗確診個案牽涉此群組。其中尖沙嘴酒吧All Night Long再多一名56歲男職員確診，另一名早於3月26日確診的37歲女職員，其3歲及8歲兒子亦染病。曾到All Night Long及中環酒吧Insomnia消遣的38歲國泰男機師，其女友昨亦確診；另一確診的44歲男子則曾在All Night Long、灣仔Dusk Till Dawn等酒吧表演。

至於上周六確診、隸屬西九龍機動部隊的46歲男警長，122名同隊警員已送往駿洋邨檢疫。據悉，兩名出現上呼吸道病徵的警員病毒測試結果為陰性，將被送到駿洋邨檢疫。

明報記者

（抗疫新階段）