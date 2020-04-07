梁子超：8%陽性比率高 應全送檢疫中心

稱秘魯返港陰性者或處潛伏期

家居檢疫可傳社區

470名「鑽石公主」號郵輪香港乘客中，有30人確診，陽性比率約6%。梁子超稱，今次65人中有5人確診，陽性比率近8%，而發病期一般是3至7日，故相信他們在秘魯受感染及當地疫情嚴重，除非他們是來自單一群組，否則已屬「危險信號」。

他認為，政府當初未能判斷秘魯當地感染情况，加上這批人曾經坐長途機及轉機，故當局應先將從秘魯返港的人送往檢疫中心，現時讓他們逗留亞博館多個小時等候檢測結果，並非好安排。

現時除了5名確診者，其他從秘魯返港者須接受家居隔離。梁子超說，這批人家居隔離時不應與家人共用設施，因為即使現階段檢測結果呈陰性，但有可能處於潛伏期，若家人不小心，有可能受感染，並將病毒帶到社區。由於陽性比率高，他亦不建議秘魯返港者入住指定酒店，認為最佳做法是把他們送往檢疫中心隔離14日。

（抗疫新階段）