秘魯返港5人確診 同機者憂亞博「無阻隔」被感染

非港人海外入境限制延長

另外，政府昨晚宣布延長非港人海外抵港入境限制，所有從海外國家或地區乘搭飛機抵港，或抵港前14天曾到海外國家或地區的非香港居民，繼續不准入境，香港國際機場繼續停止轉機服務，直至另行通告。有關措施原定為期14日，直至4月7日止。政府稱過去兩周約七成半確診個案曾於潛伏期身處外地，又或是他們的緊密接觸者，故決定延長安排。

3星晨團友中招無病徵 情侶確診

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，5名秘魯返港確診者中，3人為星晨旅遊旅行團成員，其餘兩人是到當地自由行的情侶，她相信患者在秘魯感染機率最大。中心資料顯示，3名團友分別為54歲女、64歲男及60歲男，均無病徵，2月27日至4月5日到秘魯、巴西、阿根廷、智利及復活島；同為29歲的情侶則3月6日至4月5日到當地，兩人3月23日及27日分別發燒及咳嗽。星晨全團連同導遊共21人，除確診3人，其餘18人被列為緊密接觸者送檢疫中心。

由秘魯回港的陳先生病毒檢測呈陰性，昨離開亞博。他說下機後先在機場辦理檢疫令手續、扣上手帶及辦理入境手續，再乘專車到亞博；而亞博的牀位之間無物件阻隔，又稱自己與確診者僅相距兩個牀位、約10米，擔心染疫。

現時在亞博等候檢測結果者需共用廁所，陳先生稱男、女廁各一，男廁衛生情况普通，廁板仍見應為清潔後未乾的消毒劑，廁格約有8至10格，無人排隊；但尿兜之間沒間距，上廁所亦無人數限制。

另一完成檢測的鄧女士說，亞博牀位有保持距離，廁所每小時有人清潔，惟有少許擔心會受感染。

稱每日近千人抵港

張竹君：需平衡全部檢測風險

被問到該批由秘魯返港者同乘飛機及在亞博共用廁所，恐有交叉感染風險，是否一早應送檢疫中心，張竹君稱在亞博已盡量將他們分隔，冀把交叉感染風險減至最低；該批人從爆疫地方返港，重申他們需小心，在家檢疫若感不適，應立即致電衛生署。她又說，檢測呈陰性者回家繼續檢疫，會獲派深喉唾液樣本瓶。

至於未來應否檢測所有機場抵港者，張竹君說現時每日約600至1000人到港，若安排所有人到亞博等結果，要思考如何防止交叉感染，需平衡各種風險。

梁子超：亞博廁所感染風險低

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，亞博廁所抽風系統良好，若各人戴口罩及如廁後洗手，縱用同一廁所，感染風險亦低，但始終各人會移動，難確保百分百不互相感染。醫生兼立法會議員郭家麒說，檢測中心牀位之間應有物件阻隔（physical barrier），亞博有空間放置，至今仍未完善令人費解。

（抗疫新階段）