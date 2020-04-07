限聚令兩日控19人 罰2000 6人棋聚收告票 長者：要落樓過日辰

警：6人不理警告方票控

據了解，葵青警區前日收到市民報案，指葵盛東邨盛興樓有街頭聚賭情况；警方到場，發現有6名男子聚集下棋，年齡介乎52至68歲。據悉，警方到場勸喻及警告，該群男子仍不離開，無理會警告，於是警員發出告票，但他們被票控後仍不散去，再被警告後才離開。

政府昨晚出稿稱，在過去周末，警方根據第599G章向在公眾地方群組聚集下棋的6名市民發出定額罰款告票，有關個案涉及有市民致電999投訴，警方根據有關條例發出告票。同期，各部門就有關條例巡查4114次，發出905次口頭勸喻。

本報記者昨午到盛安樓地下，見有兩對長者分別在地面及長櫈架起小桌放置棋盤下棋，有人上前圍觀，一度有5人聚集，部分圍觀者沒戴口罩。其後有兩名管理處人員到場呼籲長者回家、不要聚集及戴好口罩。

被罰翁稱「唔抵」 昨仍圍觀棋局

前日被票控的68歲陳伯昨日亦在場圍觀捉棋。陳伯說，前日警方到場時未有口頭警告便直接票控，對此感到「唔抵」，又說自己領綜援，被罰2000元頗「肉赤」；而他獨居，「唔落嚟死咗都無人知」，現時會盡量與棋友保持距離，暫時不下棋、只圍觀。

另外，有正在下棋的長者稱，會着圍觀者「行開啲」，被問到會否因應疫情停止捉棋，他們說，「阿伯過日辰呀，你明唔明」；有長者並說自己年事已高，不擔心染疫。除下棋者，盛安樓對開有近10名長者坐在長櫈休息，他們堅稱會與人保持1.5米距離，又說「老人家瞓唔得咁多，未夠鐘買餸，落嚟過日辰」。

下午近5時半，5名警員乘搭警車到盛安樓地下巡查，其間對捉棋者說「捉棋兩個人就夠」，又着將口罩拉下的伯伯「戴番口罩」。有警員見沒有多於4人聚集後呼「Good！」，巡查過程約1分鐘。

長者在屋邨公眾地方聚集情况普遍，記者昨便在深水埗麗閣邨內發現多名男子聚集玩紙牌，涉違反「限聚令」。

沙角邨13人昨遭控 區議員稱聚賭

另外，沙田區議員陳兆陽亦稱，昨日有約10人在沙角邨內聚賭，被警員票控。警方昨晚回應稱，昨午約2時45分接獲999報案，指有人在沙角邨沙燕樓3樓平台社區會堂外聚集，警員接報到場發現有人聚集，向年齡介乎58至84歲的9男4女發出定額罰款告票。

明報記者

（抗疫新階段）

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