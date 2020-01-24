機構推中國文化網上學習 逾270校參與

研究院長葉偉儀說，網上教材質素參差，價格也是學校考慮因素之一。他說，研究院「燦爛的中國文明」及「通識．現代中國」網站備存大量文章及教學資源，文章均由專家撰寫，就通識科練習也曾諮詢10多名通識科教師意見，具一定質素保證。

另推DSE通識溫習 扣連「現代中國」

研究院整合資源推出3個網上學習計劃，包括「每日看一篇」、「通識網上閱讀練習」，學生閱畢文章後要回答問題，以多項選擇題為主。「通識科文憑試溫習計劃」包含數據圖表、漫畫等材料，並設填充題及問答題。葉偉儀說，應屆文憑試考生無法上課，又「操不到卷」，故練習以訓練考生分析能力為主。

有意參加的學校需直接聯絡研究院，練習以Google Form連結形式發送給學校，研究院會為每所學校設計其專有連結，交由學校轉發送給學生。教師可透過「老師監察連結」監察學生學習情况及分數，學生也可即時知道答案。就通識科練習問答題，教師可選擇批改，研究院也會提供參考答案。

（抗疫新階段）