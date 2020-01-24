調查：DSE生壓力歷屆新高 學友社憂取消筆試惹反彈 促盡早公布新安排

逾九成稱疫情減學習動力

學友社2月尾至3月初以問卷訪問757名DSE考生，平均壓力分數為8.10分，當中兩成認為壓力達10分。在溫習衝刺期遭遇新冠肺炎，逾九成考生認為疫情減低學習動力及難集中精神，近九成亦認為疫情影響學習進度。

應屆考生Annie正備試，她說未知考試會否再延期，而疫情下無法外出與朋友一同溫習，感到自己壓力一直上升。消息指當局正研究不同應變方案，包括取消DSE筆試，Annie認為，不同中學程度有異，校內評核方式亦不一，若改以校內表現評定DSE成績或造成不公。她說疫情持續，「拖咁耐都唔係辦法」，認為現時考場已制定考生須戴口罩、拉遠座位距離等措施，她不太擔心考場內受感染，冀如期應考。

考生：校內評核恐不公 冀如期考

學友社學生輔導顧問吳寶城說，學校考試與DSE有別，而學生應考校內試時沒料成績會被DSE參考，若最終以校內表現定DSE成績，未必能反映考生能力。他又說，DSE成績關乎升讀大學、選科以至未來職業選擇，影響深遠，取消筆試或引來很大反彈。現疫情愈趨嚴峻，DSE或再延期，他認為當局應盡早公布會否押後甚或取消筆試，讓學生再作打算。

考生壓力日漸增加，學友社學生輔導中心資深督導陳倩雯向考生提出多個建議（見表），包括遇負面情緒時可向家人、朋友等傾訴，不宜壓抑情緒，以免情緒更不穩；而家長可多鼓勵子女，並避免將他們考試表現與其他人比較。

明報記者

（抗疫新階段）