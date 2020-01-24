網購口罩無貨遲退款 120宗求助

賣家：已退八成 遭抹黑始封鎖

民主黨袁海文表示，截至昨早收到逾120宗有關facebook專頁「F&h sports」的投訴，昨與10名買家到灣仔警察總部報案。事主A小姐（化名）稱，1月時於fb「F&h sports」專頁以600元訂購15盒口罩，專頁當時稱1月31日有貨，後稱無貨，允退款，惟多次延期，她追討數次後被專頁封鎖，對方更表示「唔好問，再問最遲退」。

「F&h sports」專頁昨接受本報查詢時承認因退款人數太多，手續推遲數次，稱至今已為八成於1月尾落訂的訂單退款。專頁表示有人抹黑，故封鎖對方帳號，又批評有買家態度惡劣，承認曾說把他們放在最後才處理。就公開買家資料的指控，專頁負責人表示︰「佢哋將我個人資料同專頁到處公開抹黑，我做番同樣嘅嘢。」

警稱5人報案 列詐騙

警方表示，灣仔警署昨日接獲5名本地女子報案，稱在網上社交平台訂購口罩後未有收到貨物，亦未能聯絡賣家，懷疑受騙，涉及2760元。案件列「以欺騙手段取得財產」跟進，暫未有人被捕。

（抗疫新階段）