【疫境時刻】負笈登山備試 龍躍亭下挑燈夜讀

每周6天 朝十晚九

王、郭兩人就讀東區一間中學，選修生物及資訊科技，疫情爆發，模擬試考不成，圖書館、會所等溫習好去處亦統統關閉，王同學在家無法專注溫習，父母想起小西灣龍躍徑有一個人流不多的涼亭，建議他到涼亭溫習。好友郭同學在家同樣敵不過電腦的引誘，兩人於是一同上山，每周6天、朝十晚九在山中度過，郭負責佔座位，王則帶備蚊怕水、零食、消毒濕紙巾等，涼亭沒有燈，晚上兩人就自備燈在山中挑燈夜讀。

行山客打氣 松鼠野豬「伴讀」

龍躍徑為熱門行山路線，疫情期間吸引不少市民前來，周日更有外傭聚集載歌載舞，兩人都習以為常，笑言可「自動屏蔽雜音」。話音未落，山中傳來中年婦的歌聲，「間中有人唱山歌、播粵曲，上落山會同我哋講加油」。一個任職教師的行山客更曾主動上前關心他們，「唔識佢㗎，佢問我哋學校有冇畀援助我哋，有冇透過直播幫我哋補課」，對於陌生人的關心和支持，郭坦言覺得感動，「不過可以低調啲」，他靦腆地說。

龍躍亭靠山面海，旁邊是一片林蔭，訪問期間不時有松鼠及野豬經過，「趁佢哋瞓覺或者食緊嘢就可以摸」。他大讚涼亭是個好地方，休息時他會看海景和與小動物玩耍，「呢度山清水秀，鳥語花香，附近有啲野豬松鼠陪你溫書，做嘢做到攰望下出面可以放鬆壓力」。

龍躍亭只有兩個座位，王形容是他們的「秘密基地」，除了一同溫習的郭同學，他未曾向人透露在涼亭溫書一事，因擔心有人會跟他們搶位，「呢度有瓦遮頭，唔驚落雨又唔驚曬，𠵱家溫度唔算熱，唔使特登去冷氣地方溫書，我諗唔到有邊度好過呢度」。王續說，最討厭溫習時戴住口罩，因口罩內的熱氣常令眼鏡起霧，加上要省着用口罩，故咖啡店、連鎖快餐店非理想溫習地方。

嘆文憑試延期

「好似延長咗份壓力」

學校因疫情肆虐停課，農曆新年假期後舉行的模擬試亦要取消，兩人只能自行完成老師提供的試卷，王嘆說，「冇感受到考試壓力嘅氣氛，爭咗啲安全感」，他亦難以預計自己公開試的成績。文憑試受疫情影響延期，「開考前一個禮拜先講，DSE past paper（歷屆試題）都做完啦，打亂晒個時間表」，兩人同聲嘆道，他們原定4月20日完成筆試，如今考試要到下月13日始結束，惟考試日期還未知會否一延再延，「好似延長咗份壓力」。

明報記者 黃詩雅

（抗疫新階段）