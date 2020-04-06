須待全機人有結果 張竹君：有陽性即尋接觸者

乘客驚訝 料「有排等」

稱有牀位休息有充電區

經歷逾一日機程，隨包機返港的黃先生終於回港，對要「等齊人」有結果才允離開的安排感驚訝，認為「有排等」。他昨日傍晚於亞博提交深喉唾液樣本後，預料今午才能離開，亞博有提供牀位予他們休息，亦有充電區。他期望檢測工作盡快完成，否則讓旅客在亞博中心等一整日會非常疲倦。

星晨旅遊兩團共21人昨亦乘包機返港，總經理張淑雯表示，團友大概50至60歲，相信經歷長途機程已疲累，對要接受檢疫措施亦「無辦法」。她說，導遊在當地每日為團友探熱、派發口罩及搓手液，相信團友受感染風險不大，暫時未聽到有人出現病徵。

行政會議成員林正財昨出席商台節目表示，將加強機場把關工作，秘魯返港者會首試新流程︰全部乘客須到亞博檢測中心接受病毒測試至結果出爐，他認為有關措施可避免少數旅客沒做病毒測試而在「空窗期」感染他人；張竹君亦指出，秘魯返港者在機場完成入境手續、扣上手帶及做完檢疫令程序後，有專車送他們到亞博，需要等到全機人均有檢測結果，呈陰性者才可回家檢疫，但如有人結果呈陽性，要找出團內緊密接觸者並送到檢疫中心強制隔離。

滯摩洛哥港人憂不獲關注 入境處：正與大使館跟進

摩洛哥同樣採取「鎖國」措施，滯留當地的港人吳小姐表示，當地只餘數十名港人，擔心不如秘魯情况般獲港府關注，她說最快要待4月24日才有航班離開當地再轉機返港。入境處回覆稱，截至昨午有43名港人滯留摩洛哥，港府正與中國駐當地大使館及航空公司跟進，盡力安排預留機位或班機接載滯留港人返港。

（抗疫新階段）