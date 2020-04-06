秘魯抵港全送亞博 陰性方准離開 政府目標推至所有機場返港者

林正財：避免空窗期播毒

林正財昨早出席商台節目時表示，秘魯回港者昨試行新措施，所有回港者不論是否有病徵，都先在亞洲國際博覽館接受檢測，結果呈陰性後，方可回家自我隔離（見另稿）。他表示，希望做到「滴水不漏」，認為有關做法可避免沒徵狀的帶菌者在「空窗期」內感染親友。他形容，有小部分人拒交深喉唾液樣本做病毒測試，亦有小部分市民「不太聽話」，故須在機場做好把關。

兼驗懷疑個案 需時12句鐘

醫管局宣布，由昨晚8時開始，集中於亞博檢測中心處理檢測工作，中心除為入境者檢測，亦會為衛生防護中心轉介的懷疑個案做檢測，包括正接受家居檢疫的入境者或確診個案的密切接觸者等，接受檢測者需要在檢測中心等候測試結果，運送樣本及化驗室測試工作一般需時12小時以內。

醫管局表示，截至上周六，亞博和北大嶼山醫院檢測中心已收集並完成檢測約1100個樣本，當中約70宗確診個案，有關流程減少了1000多人入院的需要，公立醫院可集中運用第一線隔離病牀接收確診個案。

醫局：減少千人入院

入境處資料顯示，近日經機場入境人數下降，由上月20日約7000人一直遞減至上周六（4日）的約830人。上月20日起，機場抵港者若有上呼吸道感染病徵，將被送到亞博館或北大嶼山醫院檢測中心，接受病毒測試，當中亞博館可容納100至150人，北大嶼山醫院則容納到約50人。

天水圍醫院急症科顧問醫生李立業於亞博檢測中心上月啟用時表示，如有需要，亞博還有未被徵用的展館，料措施可增加更多空間。

明報記者

（抗疫新階段）