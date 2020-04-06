外傭聚集大減 蘇豪剩數店營業

本報記者昨到中環及維園一帶觀察，大批外傭聚集於愛丁堡廣場附近行人隧道，人數比以往周日少，大部分以4人以下小組聚集，但小組之間距離甚近。數名穿入境處制服的「特務警察」及軍裝警在場口頭勸喻分隔距離，未見有人被票控。另外，勞工處亦派宣傳車及職員用揚聲器廣播，宣傳限聚令。

家中無房 菲傭憂染疫照外出

菲傭Angie昨與3個朋友於休息日相聚，她說僱主建議周日不要外出，但她擔心年邁僱主不明白她放假有權不工作，而且「一周僅得一天見朋友」，故選擇外出。另一菲傭Cadhy稱擔心外出染病，但在僱主家中無房間，留在客廳又不工作「會非常尷尬」。

政府日前推措施規管食肆、酒吧。記者於昨午膳時間經過灣仔一間譚仔雲南米線，發現部分餐桌未相隔1.5米。有食客沒理會桌上用以禁坐、分隔的紅色交叉，坐下用膳。譚仔稱對餐桌安排未能完善致歉，已立即訓示該分店員工，即時勸喻顧客坐回原位。譚仔並稱，食環署早前巡查過大部分分店，至今未被口頭勸喻或檢控。

餐廳質疑只向酒吧開刀無用

昨傍晚時分，中環蘭桂坊全數酒吧停業；附近的蘇豪區則有數間餐廳營業，少數客人店內小酌。賣酒及小食的餐廳「何蘭正」昨有營業，職員Kim表示，人潮較以往疏落，生意比平日大減八成，但批評政府「不封關」，質疑業界犧牲能否令疫情緩和。另一不願具名的餐廳負責人說，不解政府為何僅向酒吧及部分場所「開刀」，認為「封鎖全個城市才有用」。

（抗疫新階段）