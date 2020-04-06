限聚令餐飲規例零檢控 專家籲盡早執法

陳肇始：籲保社交距離 非為懲罰

禁止人群聚集的限聚令經過兩個周末，據政府提供數據，截至前日（4日）各部門共勸喻1291次，無人被票控或檢控。針對食肆包括酒吧的措施共有22,897次巡查，勸喻1518次，亦是零檢控。至於針對卡拉OK、麻將館等12項處所規例，各部門共錄得7次勸喻。食衛局長陳肇始昨於網誌稱，修例不是為了懲罰、發多少張定額罰款告票等，而是發出一個重要信息，強烈呼籲市民保持社交距離，不要聚集；並稱會繼續因應疫情發展，時刻檢討措施作調節。

梁子超稱，新措施初實施時市民或不習慣，初時可勸喻，但若有人屢勸不改，就不能拖太久，愈早執法愈好，「得個講而沒行動，便沒有效果」。他稱，未來7日本地個案數字是關鍵，撇除一兩日波幅，若個案持續有下降趨勢，即回流潮引致本地爆發的情况「基本上壓了來」。

醫學會：倘個案不跌 措施需加碼

梁子超稱，倘本地個案不跌或上升，續有群組式、本地爆發，每日平均10宗以上，則表現「不及格」，隨時激發本地傳播，便需考慮措施「加碼」，所有不戴口罩、有緊密接觸行業均需停止14天，如所有食肆堂食、美容院等；若仍未受控，萬一要到「封城」地步，對香港經濟、民生影響甚大。

飲食業批政策朝令夕改 促補償

針對餐飲措施今天實施第10日，中小企食店聯盟召集人林瑞華稱，很多食肆轉為主力做外賣，但外賣公司及餐具成本不小，做法只是「不是蝕咁多」；而賣串燒及壽司等食肆，考慮實行情况及食物安全難轉型。他稱，逾一成食肆暫停營業或結業，飲食界人心惶惶，批政府朝令夕改，「今日公布明天便要做到，當飲食業萬能」。他憂慮疫情一直未受控，要飲食業「陪葬」，更多小型食肆面臨結業，要求政府補償人工及租金。

（抗疫新階段）