陳智思：疫情倘惡化 食肆需全關 稱港措施旨在自律 「要有心理準備禁上班」

明報記者 馮樂琳

過去一周，港府3次推出減少人群聚集措施，限制4人或以上聚集的「限聚令」；戲院、麻將館等場所停業；有「酒吧批註」酒牌的酒吧要關閉等，但政府不時被批「慢三拍」，事後才「補鑊」。陳智思說：「永遠有人爭論為什麼不『一刀過』？但要知道代價有幾大。」

措施被指太慢 「要知一刀過代價」

陳智思稱，港府防疫措施旨在減少人群聚集，「看到有明顯迹象（的地點）就做」，逐步加推措施，亦未如外地封閉食肆、商場等，整體上仍能維持日常生活，「慢慢一步步，先是勸你（市民）不要去，然後令你不想出街，但不會阻止你出街，最終是想大家自律不聚集」。他說，自從限聚令及要求食肆執行防疫措施後，外出時已見人流減少，與外國比較，控疫工作「已做得不差」。

他說，若疫情持續，如確診數字不跌反升，不同場所如辦公室、食肆爆發疫情，港府需進一步加推新措施，預計屆時全港食肆或要關閉，只可提供外賣，「如果下一次在辦公室爆發，會不會唔畀返工？大家要有心理準備是會的」。問到行政會議是否討論過上述情形，他強調是個人預計，行會未討論過。

對全民留家有保留 「是最後一步」

他多次強調，食肆、辦公室需否全面關閉仍需視乎疫情發展，但對於需否仿效歐美做法限制市民出入住所，他有所保留，「全民留家永遠是一個防疫措施的選項，要做一定做到，要香港人兩星期不出街，我相信做得到，但是不是真是兩星期便可？大家有沒有心理準備？這是很大的問題」。他說，全面封關、封城在防疫角度是最好做法，但必須考慮實際操作、經濟影響及市民感受等問題，否則只會引起社會混亂，強調限制市民出入「永遠是最後一步」。

外國續爆恐礙港防疫 料暑假仍未受控

自3月開始，全球確診數飈升，陳智思擔心若外地疫情持續惡劣，將有大批外地港人回流， 或影響香港防疫工作，「不可以禁他們回來，但如果有大量回流，要如何處理？因為有幾多人、他們幾時會回流是不知道」。他對疫情何時受控不感樂觀，「暑假？我不覺得」。

（抗疫新階段）