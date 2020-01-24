曾接觸確診翁 博愛200醫護須醫學監察

博愛：72同房病人 56呈陰性

該93歲男病人因中風，3月10日至4月1日入住博愛醫院，4月3日因發燒及嘔吐再入院，至前日確診。一名33歲男確診者3月17日至18日曾住在老翁留醫的5樓內科及老人科病房的病格外。醫管局總行政經理劉家獻表示，患者情况較前日進步，但因有長期病及年紀大，列為嚴重。博愛醫院發言人表示，72名與患者同病房的病人，至昨晚9時56人測試有結果，對病毒呈陰性。

6名同房病人出院後返回安老院，醫管局已安排他們入住博愛醫院接受病毒測試，均對病毒呈陰性。與患者同住或列為緊密接觸者的4名家人亦呈陰性。

劉家獻說，約200名員工曾接觸該老翁，除了曾到老翁家中做更換胃喉等護理程序的社康護士，其他醫護有穿合適防護裝備，並非密切接觸者，但會接受28日醫學監察。博愛醫院稱約200名職員包括醫生、護士、專職醫療人員、病人服務助理等，其中135人對病毒呈陰性，會盡快安排所有人完成檢測。醫管局抽取的18個病房環境樣本均對病毒呈陰性，包括血壓計、病牀、污衣籃，劉家獻說仍需調查感染源頭。

此外，一名屯門醫院急症室護士為一名外遊返港的人抽取鼻液化驗時，忘記將外科口罩換成N95，病人其後初步確診，護士需接受14日檢疫。

（抗疫新階段）