景區復工免門票 兩萬人迫爆黃山

排長龍有人未戴口罩

遊客：走一公里用兩小時

影片顯示，黃山景區昨日上午出現大量遊客，人群密密麻麻緩慢前行，其中包括兒童在內的多名遊客未佩戴口罩；景區門口排起進入景區的長龍，遊客間沒有任何間隔。有內地網友表示，人太多，自己在景區走了一公里，「竟耗費兩個多小時」。

黃山風景區管委會昨日上午7時40分宣布，景區進山人數已達到遊客流量限制的兩萬，叫停遊客入園，呼籲遊客選擇其他旅遊路線，或改日進山。據悉，這已是黃山景區連續第二日叫停遊客進入。前日上午，黃山風景區管委會亦因景區進山人數達到遊客流量上限的2萬人而要停止售票。

黃山旅遊局稱防控疫情

遊客上限5萬人減至2萬

《南方都市報》報道，按照黃山市文旅局發布政策，4月1日至4月13日期間開展「江淮大地串門遊」，安徽省居民可享包括黃山風景區在內的黃山市31個A級以上景區免票政策。4日發布的「清明小長假到黃山風景區旅遊溫馨提示」稱，醫護工作者亦可免門票遊景區。黃山市文化和旅遊局負責人稱，近期為防控新冠肺炎疫情，黃山景區上限流量從5萬人下調至2萬人。負責人表示，景區人流密集，與清明假期和「安徽人免費游黃山」有密切關係。

中國旅游研究院副研究員楊勁松昨在《新京報網》發表評論，稱景區復工別放鬆防疫要求；黃山景區人流量「超載」為當下景區復工復產提供教訓。

（抗疫新階段）