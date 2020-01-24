疑警署廁所播毒 西九122警隔離

上周六（4日）確診的46歲男警長駐守西九龍總區，與上周一確診的31歲男警同屬西九龍機動部隊，但非同一小隊，同樣在石硤尾報案中心及西九龍機動部隊行動基地工作。兩人沒外遊紀錄，31歲男警則3月18日曾到尖沙嘴酒吧All Night Long消遣。

食環署外判清潔工人昨午到西九龍機動部隊行動基地外清洗街道。警方昨表示，經衛生署評估後，122名同隊人員被界定為密切接觸者，大部分曾經與確診警員使用警署內共用設施。警方亦已派員到其居住的紀律部隊宿舍及兩名警員曾到訪的警察建築物清潔。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，兩名確診警員沒直接接觸，在警署的更衣地點亦不同，但曾使用同一層洗手間，不排除手柄或洗手盆等公共設施受污染，曾使用同一洗手間或在附近出沒的人有可能受感染，122名警員會列作密切接觸者，須送檢疫中心。她說其中3名警員有不同程度上呼吸道感染病徵，需到醫院接受病毒檢測。至昨晚警員分批送往駿洋邨等檢疫中心接受檢疫。

3警有病徵 確診警3．31太子站執勤

確診男警長曾參與3月31日晚太子站附近的人群管理行動，張竹君說初步知悉該警察面對市民時有戴口罩，會再了解有否其他市民受影響。

本港昨累計891個案，包括1宗疑似個案，新增28宗個案，介乎16至64歲，其中25人有外遊紀錄，包括12名留學生。沒外遊患者包括一名35歲女子，為4月1日確診40日大男嬰的母親，她第一次對病毒檢測呈陰性，但4月3日發燒入院，其後第二次對病毒檢測呈陽性，昨日確診。

確診男嬰母親「陰轉陽」

此外，酒吧及樂隊群組繼續爆疫，灣仔酒吧Dusk Till Dawn昨日再多一名40歲男員工確診，一名曾與該酒吧40歲女職員一同活動的23歲男子亦染病。中環酒吧Insomnia一名30歲女侍應的39歲丈夫亦確診。

（抗疫新階段）