二度就「唔見棺材」言論致歉 續批官員麻木

袁國勇昨在商台節目上主動兩度就早前言論致歉，說並非有心用如此激烈詞語，只是眼見情况不樂觀，內心很緊張。他指出，傳染病個案可以由少數個案，突然飈升至千宗，他舉例，多年前伊利沙伯醫院出現抗萬古霉素腸道鏈球菌爆發，檢測後發現2000宗感染個案，「我們做傳染病的人見過這些危險情况，我們就很緊張，加上年紀大，說話時用了激烈的字眼」。

袁指出，英國、美國不少官員、甚至政府最高層對疫情麻木，「甚至香港都有可能有些官員是這樣想」，傳染病的傳播及攻擊力之大，不是一般人能夠理解。

稱德日公民意識高 「中國人應學習」

袁早前撰文批評中國人食野味，文章引起軒然大波，他昨日再提到，德國及日本人的公民意識高及遵守紀律，死亡率低、檢測數目多及疫症控制得好，認為中國人應該學習，並要愛護地球村，不要進食野生動物導致病毒基因洗牌，「搞出大件事」。

（抗疫新階段）