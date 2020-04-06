袁國勇憂內地輸入第三波爆發 指內地復工現不明個案 邊境控疫措施或需增

恐疫情持續至疫苗出現

本港累計891個案，包括1宗疑似個案，昨新增確診28宗，介乎16至64歲，25人有外遊紀錄。袁國勇昨在商台節目《政好星期天》表示，內地正復工復產，近日廣東省出現5宗原因不明個案，很可能屬歐美輸入個案，相信內地會出現新一波疫情；而香港渡過現時由歐美輸入的第二波疫情後，或再出現由內地輸入的第三波疫情。他相信這個循環會持續，至有效疫苗出現，或群體免疫力達六成或以上才會停止。他期望疫苗可一至兩年內出現。

本港自2月8日起，要求所有由內地來港者接受14天強制家居檢疫，而規例有限期，將於5月7日午夜失效。被問到現行來往內地口岸的邊境控疫措施需否維持，袁認為，所有措施都會隨着疫情而改變，要視乎內地疫情變化，如情况愈來愈嚴重，要增加邊境控疫措施；如疫情慢慢消退，則可減少有關措施。他又說，如本港第二波疫情受控，食肆可如常營業，但要設距離、人數等限制，食客進食完須盡快離開及盡量外賣等。

稱醫護或需重用消毒後N95口罩

袁國勇表示，隨着疫情持續，醫療物資一定會出現短缺，加上外國不准部分個人保護裝備出口，醫護人員要有心理準備重用消毒後的N95口罩。他說，2003年SARS期間N95不足，醫護以酒精消毒後重用，他呼籲大家齊心抗疫，不要因為裝備不夠而「怨天怨地」，「叫特首及政府如何做？運不到（個人保護裝備）回來就是運不到回來」，市民及醫護要有耐性。

指駿洋邨變獨立隔離區簡單可行

特首林鄭月娥上月底開腔，不排除醫管局會將接近康復的確診者轉送檢疫中心。袁國勇認為，將駿洋邨幾座樓變成獨立隔離區是最簡單、可行的方法，該處已有獨立廁所及浴室，可將基本上康復、病毒量低、有抗體及臨牀病徵好轉的年輕患者，轉送駿洋邨。

同場的行政會議成員林正財表示，醫管局正研究什麼類型的患者可由「二線」負壓病房轉到社區隔離設施，他說不論是駿洋邨還是其他檢疫中心，甚至在體育館或展覽中心設「方艙醫院」都有其好處。

明報記者

（抗疫新階段）