採訪手記：試劑盒供應回穩 前線志工未受惠

入武漢者隔離點免費檢測

今年1月，本報記者曾到剛爆出疫情的武漢採訪，之後因有武漢旅行史，受到「一級關照」，返鄉過年時還進醫院做過相關檢查，當時負責核酸檢查的醫生稱，核酸試劑盒數量有限，僅能供給有武漢旅行史或疑似病例及密切接觸者使用。隨着內地相關醫藥產能增加，核酸試劑盒產量不僅逐步滿足到社區層面的需求，還能大量供應他國。這次重返武漢，記者發現當地有隔離點，為進入武漢者免費提供鼻咽拭子核酸檢測，證明核酸試劑盒已非疫情最初階段那般緊缺。

普通居民未經培訓 執勤增風險

不過，社區抗疫志願者及駐守警察等前線防控人員，僅有口罩等簡單防疫用品，部分社區雖會為防控人員準備防護服，但多為非醫用級別的無紡布材質，近觀可清晰看到其中的孔洞，防護能力可見一斑。同時前線社區防控人員多為志願者，本身為普通居民或社區及黨政機關派出協助防疫的公務人員，並不具備專業防疫知識，亦未經系統的防疫培訓，被臨時抽調充實前線防疫防控，因此日常執勤中難免會有疏漏，增加暴露風險。

疫情緊急下，抽調未經嚴格培訓、無專業裝備的社區防控人員是無奈應急之舉，但在此疫情已初步受控的時候，應將之視為漏洞，重點補救。當前無症狀感染者續增，社區防疫人員的健康狀况直接影響社區防疫，故當局應為他們安排核酸檢測，及完善防疫保障與培訓。此也可使前線防控人員減輕心理壓力，毋須再擔憂防疫執勤會影響家庭。

（抗疫新階段）