無症狀病例納評定 3日45無疫社區被除名

社區管控不放鬆

4月4日，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部社區疫情防控組公布全市第11次評定的無疫情社區、村名單，稱截至當日，全市無疫情小區累計6988個，佔比98.4%。不過該指揮部4月1日公布的第10次評定數據顯示，全市無疫情小區累計7033個，佔比99%，意味3日之內有45個社區被取消無疫區資格。

《長江日報》公眾號稱，由於本次評定將無症狀感染者所在區域納入考評範圍，無症狀感染者所在社區按規定取消或暫停無疫情認定。目前，因無症狀感染者等原因，武漢取消或暫停無疫情命名的小區70個、社區87個、村2個、街道11個。

根據武漢市衛健委的相關通報，無症狀感染者被納入疫情統計後，由4月1至4日，武漢共發現無症狀感染者143人。無症狀感染者在社區被發現，亦使各社區加強進出管理，小區或社區再度啟動更嚴格的防控措施，居民要持復工證明和「綠碼」才能出入，另亦要求居民盡可能待在家中，不要在社區公共場所閒逛，日常生活物資可由快遞員投遞到小區門口再領取。

依武漢市防控指揮部相關規定，當一個小區或社區在新增、疑似、密切接觸者均為零並能連續保持14日，即可被認定為無疫情小區。無疫情社區內的商舖，可在每天上午9時至下午6時恢復對社區居民營業，每戶每天可派一人，憑社區（村）發出的一次式通行證明或審核通過的健康碼電子通行證，在社區範圍內購物。每次外出社區時間控制在兩小時以內，並要遵守經營場所購物安全有關規定。

解封重迎威脅 防控員憂防不勝防

不過多名社區防控人員均認為，需對復陽患者和無症狀感染者倍加小心。雖然目前有關復陽患者和無症狀感染者的相關報道，都說他們傳染力非常有限，但水塔社區一名防疫人員表示擔憂，他說：「最可怕的是沒有症狀，就不知道誰是感染者，這讓人防不勝防。」

（抗疫新階段）