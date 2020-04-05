聶德權：仍有1600港人在湖北需協助

湖北交通解封 未必再派包機

聶德權昨早出席商台節目《政經星期六》時稱，湖北省武漢市以外的交通陸續解封，周三（8日）武漢機場亦復航，而部分港人已自行安排返港，部分不打算返港，也有人認為現時內地更安全，因此未必再有需要安排包機接載。他說經陸路關口入境的港人中，至今約1000人來自湖北。

稱港醫療難為跨境司機做檢測

另外，周五（10日）起深圳口岸辦要求跨境司機提供核酸檢測結果證明，聶德權說受檢測容量的限制，本港公營醫療機構需優先處理確診者的密切接觸者和疑似個案，難以為司機做檢測。至於跨境司機在內地醫療機構檢測的費用，他說運房局會與業界商討安排。運房局發言人回覆稱，港府會繼續與深圳當局和業界保持緊密聯繫。

早前港台英文節目記者與世界衛生組織官員訪問期間，問對方會否重新考慮台灣的會員資格，遭商務及經濟發展局長邱騰華稱有違「一個中國」原則。聶德權昨在電台節目後見記者時說，世衛成員以主權國為單位，香港特區是以中國代表團成員身分參與，有關世衛成員資格的問題非常清楚。

（抗疫新階段）