議員紛籲次輪抗疫基金直接幫打工仔

張超雄昨在商台節目《政經星期六》說，疫情肆虐致市况惡劣、愁雲慘霧，除了零售、餐飲、旅遊、美容等行業，部分社企項目如盲人按摩、社企餐飲，亦有「災難性」影響，但失業者須待資產剩下3萬元，方可申請綜援，做法「不合理」，促請政府設失業援助金，讓2月1日前仍有工作的失業者，最高每月可獲1.6萬元，為期半年。

張超雄黃國健促設失業援助金

盧偉國：港有條件「再工業化」

經民聯盧偉國呼籲第二輪支援措施要撐企業、保就業，又稱近期多間口罩廠成立，反映本港有條件「再工業化」，冀政府疫後思考本港經濟佈局。工聯會黃國健稱政府發失業援助金之餘，亦應考慮提供工作機會。批發及零售界邵家輝呼籲大業主應馬上大幅減租，銀行亦應考慮延遲還款期限，容許「還息不還本」，政府則可考慮暫緩僱主強積金供款。

聶德權：防疫亦要保經濟 「不餓死不病死」

政制及內地事務局長聶德權出席同一節目時稱，最嚴厲的防疫抗疫公共措施必然最有效，但會影響很多經濟活動及工作，港府面對兩難，即將推出的第二輪防疫抗疫基金，防疫同時保住經濟，「既不要餓死，也不要病死」。

（抗疫新階段）