首宗外國人違檢疫令案 印度漢還押或判監

報稱商人的印度男子KUMAR Deepak（31歲）被控上月21日被發出書面命令實行檢疫後，在未獲衛生署人員許可下，於上月22日離開檢疫地點，即香港仔石排灣道100號Mojo Nomad Aberdeen Harbour Hotel，違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》。

擅離酒店 深圳灣遭截獲

據了解，被告上月21日從土耳其來港，須接受14天強制檢疫。他翌日由深圳灣口岸離境時遭入境處職員截停，他向調查人員稱，自己完成隔離後會立即離港。他其後被送往隔離營，完成強制檢疫後被帶上法庭。

被告原先沒有律師代表，遭裁判官李志豪提醒控罪非常嚴重，很大可能判處監禁式刑罰，被告最終選擇當值律師服務。控方表示已準備好答辯，辯方則申請押後5星期，以索取相關文件。裁判官最終將案件押後至5月15日再訊，並拒絕被告保釋申請，被告將於周四（9日）申請保釋覆核。

此案屬首宗當局引用第599E章《外國地區到港人士強制檢疫規例》作檢控的案件。至於早前3名香港居民違反檢疫令的案件，當局當時引用第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》作檢控，該3名被告最終被判囚10日至3個月不等。兩項規例的罰則相同，違例者最高可被判罰款25,000元及監禁6個月。

【案件編號：STCC661/20】

（抗疫新階段）