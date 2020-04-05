清明拜山人稀 「紙紮燒味」祭先人

有逾4人群聚 未見執法者警告

政府實施「限聚令」，規定除共住的同一戶人外，不得多於4人聚集掃墓。記者昨早分別由油塘及調景嶺出發到將軍澳華人永遠墳場，掃墓者多以3至4人結伴；沿途有民安隊成員巡邏，警員則在上山入口處駐守。記者在調景嶺往墳場上山途中，見到有一行5人前往掃墓，記者向其查詢有否違規時，該5人隨即「分散彈開」並拒絕受訪。

多名往掃墓市民覺得人流較往年「大減六七成」，形容「同閒日無分別」。戴着口罩的市民李太稱，以往有子孫相伴「一行最少12人」，考慮到疫情嚴重，今年只與丈夫二人掃墓，並着其他親屬「等到重陽節再來」。此外，李太說，今年準備的祭品從簡，首次不帶食品拜祭，只買了「紙紮燒味」代替，花費300多元，較往年的600多元大減。

紙紮舖：生意額好少 唔好提

至於靈灰閣內，大堂有提供酒精搓手液，未有為入場者量體溫。現場人流同樣不多，記者巡了其中3層樓，見到兩至三堆人，分別都有5、6名親友聚集，但未有執法人員在場，保安巡邏時亦未有驅趕。

另一受訪市民湯太與3名兒子拜祭亡夫，他們仍有帶備食物作祭品，只減少買紙衣，「早點燒完（衣紙）早點離開」，又稱不會在場逗留吃祭品食物。

掃墓人潮減亦影響紙紮舖生意，將軍澳彩明商場街市內的「潤山香莊」，女店員昨早稱生意大跌一半，她說以往清明節正日，店舖都會有人大排長龍買掃墓用品，今年門庭冷清，「生意額好少，唔好提」。

食環署昨日稱疫情嚴峻，呼籲市民盡可能押後掃墓，需掃墓者應避免聚集。《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）已在3月29日生效，禁止多於4人在公眾地方聚集，掃墓不屬豁免。此外，前往拜山的群組之間應保持最少1.5米距離。

（抗疫新階段）