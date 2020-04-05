未警告外傭群聚 食環：警負責管人 警至昨午未發告票 議員批雙方均塞責

警派傳單 「特別任務警察」助巡

「限聚令」3月28日起實施，至今未有人因此被票控。警方表示，截至昨午5時未有發出告票。

本報記者昨午到旺角及中環一帶外傭聚集地點觀察，旺角行人天橋有外傭席地休息，她們大致維持4人群組聚集，群組與群組之間有相隔1.5米，未見違規。中環遮打道一帶則有較多外傭聚集，皇后像廣場外巴士站有十幾名外傭席地而坐，未有隔開，亦有外傭與5、6個朋友一起拍照和進食。連接愛丁堡廣場的行人隧道內，有數十名外傭坐在紙皮上，她們之間有分隔距離，但未夠1.5米。

昨午1時半，有3名食環署職員在遮打道駐守，他們並無上前提醒外傭要拉開距離或給予警告。一名食環署職員稱，他負責街道衛生工作，並非負責管理人群，認為有關執法是由警方負責。另一邊廂，記者見警方有在環球大廈外一帶派發傳單，詢問坐在天橋樓梯的外傭是否相識，並提醒切勿多於4人聚集。金鐘海富中心天橋亦有「特別任務警察」巡視。記者昨日未見有政府人員發出告票。

職 員：負責街道衛生

食環署：主要在其管轄場所巡視

被問食環署是否有法不執、如何與警方分工，食環署回覆稱，在《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》下，食環署主要在其管轄場所，包括街市及墳場或公眾骨灰龕場地巡視。不過，按食衛局長上月31日簽發的授權執法人士文件，未有界定各部門只在其管轄場所執法。

葛珮帆倡禁足外傭兩周 僱主補薪金

公民黨立法會議員郭家麒說，本港已有多宗外傭確診個案，認為無論市民有多嚴格遵守「限聚令」，若外傭不遵守指示，都會將病毒帶入家中，造成社區傳播。他批評食環署及警方敷衍塞責，應加強執法。民建聯立法會議員葛珮帆表示，過去兩星期外傭聚集問題未見改善，收到許多僱主表示很擔心外傭外出期間「中招」。她批評政府未能控制情况，建議應下令外傭禁足兩周，外傭不放假，僱主要發放相應薪金。她認為要積極處理，「忍痛兩周」，以免病毒在社區擴散。

明報記者

（抗疫新階段）