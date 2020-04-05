港鐵客量按年跌四成 再削班及停迪士尼線

至於機場快線，港鐵稱列車在非繁忙時間會調整至每30分鐘一班，並已與相關航空公司商討，周五起暫停香港站及九龍站的市區預辦登機服務，以及由香港站或九龍站往返酒店及鐵路站的機場快線免費穿梭巴士服務。

金巴明起停運 稅局再延交稅

另外，經營「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士公司亦宣布，為配合防疫需要，「金巴」由明日零時起暫停營運，直至另行通知，來往香港口岸及澳門口岸尾班車均於今晚8時開出。而港澳及珠海三地政府亦同意縮短大橋三方口岸的旅客清關服務時間，直至另行通告。由今日起，大橋香港口岸旅檢大樓的旅客清關服務時間，會縮短至朝10晚8；私家車清關服務時間則縮短至朝6晚10。貨物清關服務時間維持24小時運作。

因應疫情最新發展，稅務局昨宣布延長稅務限期，所有於3月23日至5月2日到期的繳付稅款、提出反對及暫緩繳納暫繳稅申請、提交報稅表等事宜的限期，自動順延至5月4日，並鼓勵市民盡量使用電子服務或以郵遞方式送交文件。

（抗疫新階段）