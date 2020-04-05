稱情况迫切 專家倡亞博及體育館收容輕症者

曾德賢說，本港由3月中開始進入第二波疫情，香港醫療系統壓力龐大，「社區（感染）數字愈來愈多，我們病牀壓力增加，尤其隔離病房有限，我們要騰出空間收新病人」。醫管局早前已推出二線隔離病房，讓一線病房能適時騰空。他透露，大概有70個、超過四分之一至三分之一的病人可以去二線隔離病房，這些病人病情穩定，無發燒，且經過治療後，檢測顯示只呈很低的陽性反應，醫院曾為這些病人的病毒做培植測試，發現已不能繁殖。他說很有信心這些病人雖然鼻腔病毒基因呈陽性，但傳播性很低，故很安全。

倘醫療系統超負荷 或需送病人回家

他說，香港亞洲國際博覽館是其中一個社區隔離選址，外國有經驗用運動場館作社區隔離，而中國則用方艙醫院處理新感染的輕症病人。他強調香港並沒打算安置新病人到社區隔離設施，只有病情穩定、經醫院治療及傳染性低者，才會考慮讓他們回到社區。他又說，醫療系統不可以崩潰，「否則似意大利，所以現在要想隔離設施（安排）」。而倘若情况一直惡化，他說「醫療系統負荷不到，疫情發展加劇，回家是唯一選擇」，強調同樣不會把未經治療的病人直接送回家。

消息：當局曾聯絡多間私院研分流

另外，據了解當局曾聯絡多家私家醫院，冀助分流接收新型冠狀病毒患者，當中包括仍在興建的中文大學醫院。中大醫院在facebook發表聲明，表示現階段醫院仍未具備投入運作的條件，醫院的工程進度受到情影響，會比原定時間表延遲。聲明又表示，目前醫院仍在做驗收大樓的程序，尚待取得入伙紙，之後亦有大量機電設施及內部裝修有待完成，目前仍然未能確定醫院何時可正式投入使用。

（抗疫新階段）