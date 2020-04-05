港三成患者失嗅覺味覺 多屬短暫 一人至出院仍未恢復

近日海外陸續有報告稱新型冠狀病毒患者出現疑與腦神經系統相關的病徵，包括頭痛、癲癇抽搐、中風，甚至精神錯亂等症狀，其中上周美國底特律有一名50多歲的女性航空公司工作人員感頭痛，且反應愈來愈慢，及後被發現患急性壞死性出血腦病，亦確診感染新型冠狀病毒。

醫局專家：或病毒影響腦部神經

醫管局臨牀傳染病治療專責小組主席暨傳染病中心總監曾德賢昨日出席電台節目稱，本港有兩成至三成新型冠狀病毒患者失去味覺或嗅覺，病毒可能影響腦部負責嗅覺和味覺的神經，導致患者輕微發炎，但發炎減退後，患者會逐步恢復嗅覺和味覺，「我們現在也很難說是否一個很持久的情况」。然而，他透露一名患者自確診至今，持續失去味覺。他提醒，若失去味覺、嗅覺，同時曾與確診患者、外國回港者等高危人員接觸，需加倍留意。

港大學者料病毒性腦炎風險不大

香港大學腦內科教授張德輝說未能完全掌握新型冠狀病毒情况，但相信對於影響腦部的風險不大。他說看過外國新聞稱有病人感染後腦神經出問題，或者在腦掃描時顯示腦袋有陰影，但他推斷該些病人或許本身有其他疾病，或者因過敏性免疫系統影響腦部，「看全世界的數字，引發病毒性腦炎機會不大」。至於有病人失去味覺，他認為可能屬上呼吸道症狀，如流鼻水、傷風，影響鼻黏膜，而一般傷風感冒亦會影響味覺及嗅覺。

瑞德西韋見效 遲入院者較遜色

另外，曾德賢亦在節目中透露，目前瑪嘉烈醫院有15名病人經隨機抽樣接受瑞德西韋臨牀試驗，13人服用瑞德西韋，其他人則服用利巴韋林、蛋白酶抑制劑及干擾素，而超過一半服用瑞德西韋的病人一兩日內就退燒，部分病人的病毒載量有下降趨勢。不過，他說年紀大、遲入院及嚴重患者，使用瑞德西韋效果比較遜色。他呼籲市民若懷疑自己受感染，應及早求醫，「早一點證實，對治療效果有好處」。

（抗疫新階段）