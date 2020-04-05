無口罩傾偈20分鐘 女警友人同告確診

友人無外遊 碰面唯一疑點

22歲確診女警（第428宗）於上月20日曾吃自助餐，其間遇見一名36歲女性朋友（第855宗），二人在無戴口罩下傾談20分鐘。女警於3月24日發病，其朋友則於25日發病，包括喉嚨痛及發燒，昨日確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該36歲朋友沒有外遊紀錄，唯一可疑之處是曾與女警碰面，雖然二人見面時女警仍未發病，但很多報告顯示患者發病前數日已可傳播病毒，且無戴口罩、面對面傾談15分鐘已屬緊密接觸，朋友或因此受感染。

再增兩宗涉酒吧 F45健身教練確診

政府已下令酒吧關閉，而昨再增兩宗涉酒吧的確診，其中71歲男子（第857宗）曾獨自到灣仔Joe Bananas酒吧。該酒吧鄰近爆疫的Dusk till Dawn。

另外，在黃竹坑F45健身室擔任教練的44歲女子昨日確診，其學員（第719宗）和丈夫（第801宗）早前已先後確診。

一名酒吧樂手的59歲妻子前日確診，她任職機艙清潔員，中國飛機服務有限公司（中飛）昨向本報證實有職員確診，公司已即時為該機艙清潔員的辦公室消毒，又稱該清潔員當值時全程戴公司提供的口罩及防護手套，她於3月23日下班當日獲悉其家人的密切接觸者確診，已即時在家居隔離。

（抗疫新階段）