石硤尾警署兩染病 120警或需檢疫 新確診警長3．31曾旺角參與人群管理

兩人同隸屬西九龍機動部隊

昨確診的警長駐守西九龍總區，隸屬機動部隊，沒外遊紀錄，與早前確診的31歲男警屬同一連的機動部隊，但不是同一小隊，二人同在石硤尾報案中心及西九龍機動部隊行動基地工作。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，正調查兩人是否有共同活動或接觸，例如更衣室、簽到的地方等，初步看二人並非一起使用這些設施。

據了解，男警長最近一周只曾於3月31日當更，當晚有市民趁8．31太子站事件7個月，發起在港鐵太子站外聚集。警方證實，該警長當晚曾參與旺角人群管理行動，其間有戴口罩。男警長翌日發病，包括發燒和肌肉痛。

百人共用廁所更衣室浴室

警方消息人士稱，石硤尾警署已用作行動基地，機動部隊會在該警署內更衣及出車，故兩名確診警共用警署內廁所、更衣室及浴室。

衛生署無法找到該46歲警長的感染來源，不排除與早前確診的31歲男警有關，警方已接獲衛生署通知，衛生署正考慮將曾使用該些設施的過百名機動部隊警員送入檢疫中心，職級由警員至高級督察，受影響警員已接獲通知，有心理準備或要接受隔離，惟實際安排仍待衛生署拍扳。石硤尾警署的廁所及浴室設施昨日已徹底消毒。

早前確診男警曾到爆疫酒吧

此外，上周一確診的31歲男警曾到警察遊樂會，警方消息人士稱，該遊樂會自1月29日起停止遊樂活動，改作警隊行動用途，確診男警及警長有可能均曾在石硤尾警署及警察遊樂會工作，警方對情况十分着緊，探討邀請衛生署檢討兩處環境及設施。

據前晚更新的確診者曾到的大廈名單，31歲男警曾到尖沙嘴諾士佛臺爆疫酒吧All Night Long。張竹君稱，他於3月18日到All Night Long，懷疑因此染疫。張竹君說中心後來才知有關資料，並稱該男警不是和另一名確診的22歲女警一起去該酒吧，但無回應男警是否有隱瞞行蹤。

明報記者

（抗疫新階段）