丹麥返港20歲女 家居檢疫發燒後亡 病情無報衛署 檢測呈陰性

【明報專訊】一名上月從丹麥回港的20歲女子，接受家居檢疫期間發燒，沒有向衛生署通報病情，至昨日凌晨呼吸不順召救護車，送院後不治。衛生防護中心昨稱，其咽喉和肛門樣本對病毒呈陰性，個案轉交死因裁判官跟進。中文大學內科及藥物治療學系系主任許樹昌估計病人有可能是因病毒感染引起心肌炎，致心律不正而死。香港大學醫學院病理學系副教授馬宣立表示，解剖時可取肺和心組織做病毒檢測，以確認是否有感染新型冠狀病毒。
曾自行服中藥 呼吸不順召白車
個案交死因庭
本報昨接獲消息，一名3月19日從丹麥返港的20歲女子，接受家居檢疫期間開始發燒及咳，其母親曾為她購買中藥。該女子近日開始呼吸不順，昨日凌晨召救護車入大埔那打素醫院，其間病情轉差，送院搶救後不治。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日說，該名20歲女子從丹麥回港後須接受家居檢疫，接近完成家居檢疫時發燒，她無離開住所，亦無將病情通報衛生署，其咽喉和肛門樣本對病毒呈陰性，個案轉交死因裁判官跟進。她建議，檢疫期間感到不適者應致電衛生署熱線，如有緊急情况應致電999。衛生防護中心無交代該女子有否接受深喉唾液測試。
許樹昌：或心肌炎致心律不正
許樹昌說，該女子可能有隱性心臟病致死，但由於她有發燒，估計因病毒感染引起心肌炎，致心律不正而死機率較大。他續稱，病毒性心肌炎屬罕見，但可影響任何年齡層的病人，可令病人在發病後10多日內死亡。此個案初步對新型冠狀病毒呈陰性，許樹昌認為有可能是抽取的樣本未能驗出病毒，需要解剖看有否其他病變才可知死因。他亦提醒，暫無證據指中藥可治療病毒性感染。
馬宣立：可取肺心組織確認死因
港大病理學系副教授馬宣立說，解剖時可取兩邊肺部組織、心臟肌肉做病毒檢測，以確認死者是否有感染新型冠狀病毒；如帶有新型冠狀病毒，甚至可用電子顯微鏡觀察到病毒冠狀形態；如確認帶病毒，再見到心肌發炎病變、肺組織積聚血水、白血球，甚至有肺纖維化，便有可能是新型冠狀病毒致死；若非如此，就要全方位看看病人會否有其他潛在的死亡原因。