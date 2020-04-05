丹麥返港20歲女 家居檢疫發燒後亡 病情無報衛署 檢測呈陰性

曾自行服中藥 呼吸不順召白車

個案交死因庭

本報昨接獲消息，一名3月19日從丹麥返港的20歲女子，接受家居檢疫期間開始發燒及咳，其母親曾為她購買中藥。該女子近日開始呼吸不順，昨日凌晨召救護車入大埔那打素醫院，其間病情轉差，送院搶救後不治。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日說，該名20歲女子從丹麥回港後須接受家居檢疫，接近完成家居檢疫時發燒，她無離開住所，亦無將病情通報衛生署，其咽喉和肛門樣本對病毒呈陰性，個案轉交死因裁判官跟進。她建議，檢疫期間感到不適者應致電衛生署熱線，如有緊急情况應致電999。衛生防護中心無交代該女子有否接受深喉唾液測試。

許樹昌：或心肌炎致心律不正

許樹昌說，該女子可能有隱性心臟病致死，但由於她有發燒，估計因病毒感染引起心肌炎，致心律不正而死機率較大。他續稱，病毒性心肌炎屬罕見，但可影響任何年齡層的病人，可令病人在發病後10多日內死亡。此個案初步對新型冠狀病毒呈陰性，許樹昌認為有可能是抽取的樣本未能驗出病毒，需要解剖看有否其他病變才可知死因。他亦提醒，暫無證據指中藥可治療病毒性感染。

馬宣立：可取肺心組織確認死因

港大病理學系副教授馬宣立說，解剖時可取兩邊肺部組織、心臟肌肉做病毒檢測，以確認死者是否有感染新型冠狀病毒；如帶有新型冠狀病毒，甚至可用電子顯微鏡觀察到病毒冠狀形態；如確認帶病毒，再見到心肌發炎病變、肺組織積聚血水、白血球，甚至有肺纖維化，便有可能是新型冠狀病毒致死；若非如此，就要全方位看看病人會否有其他潛在的死亡原因。

（抗疫新階段）