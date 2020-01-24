疑首現院內傳播 博愛封病房200多人測試 假陰性者同房 6呎外中風翁確診

33歲男加牀睡走廊

老翁同處兩日 半月後出院發燒確診

本港昨日新增17宗確診，包括一宗疑似個案。昨新確診的93歲男病人（第856宗）因中風，3月10日至4月1日留醫博愛醫院，4月3日因發燒及嘔吐再入院，當時肺部有感染徵狀，至昨確診，情况嚴重。他不能活動，留院時長期卧牀。

曾與老翁共處一病房的33歲男確診者（第455宗）曾外遊，因咳入博愛醫院，首次檢測陰性後轉到普通病房，3月17至18日住在老翁所在的5樓內科及老人科病房中的病格外，男子其後再檢測才呈陽性。據了解，老翁曾入5N和8S病房，33歲男子入5N病房時，病牀爆滿，他獲安排在老翁的病格外走廊加牀。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，二人共處一病房是老翁的唯一高危因素。

共用儀器也可感染

袁國勇：暫不肯定傳播途徑

港大微生物學系講座教授袁國勇等昨午視察博愛醫院後表示，老翁最有可能是在醫院內、從年輕患者感染，但暫不肯定傳播途徑。他說，老年病人需胃喉餵食、換片等，醫護可能不經意將病毒由一個病人帶到另一個病人；每日共用量體溫、血壓、氧氣等儀器也可致感染。不過他說老翁曾出院，亦有可能從家人身上感染。

不排除再有零星感染

如「8A病房」爆發機率微

至於會否出現2003年SARS時威院8A病房般爆發，袁國勇相信像當年般嚴重的機率很微，因無使用高濃度氧氣或其他呼吸輔助器，但不排除再有零星感染。

醫局：疑間接接觸傳播

病房已停收新症

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻說，老翁在8樓同一病格內的其他4名病人無病徵，會接受隔離治療。該局昨晚發稿，懷疑病毒有可能透過間接接觸傳播，病人入住的兩個內科病房已停收新症，正留院的74名病人要隔離檢疫和做病毒測試；約150名曾接觸老翁的醫護及職員亦要檢測。博愛一名社康護士於4月2日到老翁家中為他更換胃喉，該護士會被安排入檢疫中心。

袁國勇稱，老翁長期卧牀、需換片，會抽取相關儀器及環境樣本檢測；被檢疫的病人要兩次呈陰性，檢測中間相距7天，才有信心讓病人出院，以免病毒流入社區。

許樹昌：料感染早期 無法測出病毒

33歲男病人首次檢測陰性而被送入普通病房，疑引起院內感染。中文大學內科及藥物治療學系系主任許樹昌說，入院者會被抽鼻和喉嚨樣本，準確度很高，估計當時屬感染早期而無法測出病毒，若有病人持續發燒、肺片狀况轉差、白血球及淋巴細胞偏低，應再測試。

許又稱，若有醫護照顧不同病人之間沒徹底洗手，或將病毒帶到老翁處，呼籲醫護照顧不同病人間要洗手並清潔醫療儀器，病人留院期間亦要戴口罩。

本港昨增17宗確診個案，9男8女，年齡介乎6至93歲，累計增至863宗；當中10人曾外遊，7名留學生，另有一家三口遊瑞典、芬蘭回港後確診，包括一名6歲男童。

明報記者

（抗疫新階段）

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