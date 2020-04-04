疑封關觸怒中國 澳洲駐港總領事簽證受阻

上任彭朗寧已於2月返澳

沃德是澳洲高級貿易談判官員，今年較早時獲委任為澳洲駐香港及澳門總領事，接替彭朗寧（Michaela Browning），但並未正式宣布。彭朗寧於2月25日回澳洲，職務由副總領事利偉恩（Ryan Neelam）署任。

報道：港府在敏感議題聽命北京

沃德年初起與香港有連結的澳洲商界會面，但報道引述消息稱，她至今未能上任，目前沒有任何官方解釋。報道引述消息人士稱，事件跟中國不滿澳洲總理莫里森自2月1日起起禁止中國公民入境有關。該禁入境令旨在遏止新冠病毒疫情，令不少留學生受影響。

報道又稱，雖然香港直至2047年仍維持自治，但特區政府在敏感政治及外交事務上要聽命北京。報道提及中國較早時驅逐美國記者，在香港工作的記者亦包括在內。

澳洲外交部拒絕評論報道。報道稱，彭朗寧出任總領事時跟香港政府關係良好，澳洲跟香港的自由貿易協議亦於本年1月生效。沃德是外交部地區貿易談判部的首席談判代表，亦是澳洲香港自貿協議的首席談判代表。

（抗疫新階段）