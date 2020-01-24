圖書館停運 家長收200元遲還書罰款信 康署：系統自動發出 不會計逾期歸還

疫情之下，康文署1月29日起暫停開放全港公共圖書館及附設的自修室、流動圖書館等；及後疫情紓緩，康文署於3月11日局部重開荃灣、沙田、屯門等7間公共圖書館，並實施特別開放時間。其後本港爆發新一波疫情，所有公共圖書館再於3月23日起暫停開放至今。

連續3日致電康署 無人接聽

讀者黃太向本報表示，1月在流動圖書車為兒子借了3本圖書，原於2月4日到期，但因圖書館及圖書車停開未能還書。她於本周初收到康文署寄來的逾期通知書，稱其中一本書逾期罰款200多元，另外兩本則未收到追討信件。她曾致電康文署熱線查詢，但連續3日致電均無人接聽，其網上帳戶則無顯示她有逾期罰款，對此感混亂。

資深影評人石琪今日在本報撰文稱先後收到康文署兩封信，通知他所借的兩本書逾期未還，每本罰款300多元，質疑「是否館方職員或電腦按指定程序發罰款信，沒有更改？」

康文署回覆稱，圖書館電腦系統會按讀者的借閱紀錄自動發出逾期通知書，重申在圖書館暫停開放期間，不會計算逾期歸還罰款。

旅遊書續佔借閱量榜首

首8名全介紹日本

另外，民政事務局昨回覆立法會議員馬逢國在特別財委會提問時表示，去年度公共圖書館用於購置書籍的預算開支約4740萬元，預計本年度開支約5000萬元。

根據紀錄，去年公共圖書館借閱量最高的成人中文非小說類書籍，首10位全都是旅遊書，其中首8名更是介紹日本的旅遊書，排第一位是《大阪‧京都》，全年借閱量達13,964次。中文小說方面，最高借閱量是金庸《射鵰英雄傳》，借閱量為11,053次。

（抗疫新階段）