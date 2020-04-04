私立幼園伊頓國際6月結業 月內4宗

該校由新加坡的伊頓國際教育集團於2015年開辦，校舍位於大埔白石角私人屋苑逸瓏灣的商場。據2019/20學年幼稚園概覽，伊頓國際幼稚園無參加教育局「幼稚園教育計劃」，本學年學費約10.2萬元。校方向家長表示，持續停課令學校處於非常困難的境地，已就結業一事通知教育局，但教師會繼續網上授課，正就讀的學生不受影響。校方正聯絡同區其他幼稚園，查詢有否學位安置該校學生。

幼園協會倡教局連續數月派津貼

幼稚園協會主席廖鳳香表示，不少私立幼稚園校舍位處私人屋苑或樓宇，租金較貴，對學校造成頗大負擔。她得悉近來有幼稚園教師要停薪，「聽到有幼稚園『嗌救命』」。她說，有幼稚園與業主商討減租，但首肯的業主寥寥可數，就算願意減租，減幅亦很小，有幼稚園校舍月租9.6萬元，業主只肯減6000元。

早前教育局撥款支援幼稚園界別，無參加幼稚園教育計劃的學校一律獲8萬元津貼。廖鳳香說，疫情持續，當局一次津貼未必能支援學校。她認為當局若按幼稚園學生人數釐訂津貼金額，並連續數月派發，或有助減輕學校負擔。

（抗疫新階段）