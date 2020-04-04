商會促停僱主供強積金半年 工會倡政府代供

積金局：停供影響僱員退休

香港各界商會聯席會議秘書長沈運龍昨聯同自由黨立法會議員鍾國斌，向政府表達飲食業、製造業大受疫情打擊，部分要停薪留職或裁員。沈運龍促請政府允許暫停僱主供強積金6個月，或參考外國政府協助僱主支付員工一半薪金。該組織網頁顯示成員包括69個行業商會，分別為珠寶、鐘表、電子、製衣等，概括數以萬間中小企業。

財經事務及庫務局表示，有關暫停強積金僱主供款的建議，將一定程度減低僱員的退休保障，削弱強積金制度作為本港退休保障第二支柱的功能，以及影響強積金制度的完整性及長期穩健性；又說如落實有關建議，必須修改法例，需要一段時間，不能針對目前情况提供及時幫助。

積金局回覆查詢表示，僱主停供款會對僱員退休保障構成負面影響；又表示去年第三季，強積金被用作「對冲」遣散費金額為4.94億。

有打工仔合併戶口 被裁後對冲更多

工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪表示，今年初收到的失業求助個案，由過往每周約10宗升至現時過百宗，並引述有僱員響應政府呼籲，好好管理及整合強積金戶口增加收益，「卻被老闆解僱，讓他有較多錢作『對冲』」。

鄧家彪表示，僱主於現時經濟、股市下挫時解僱員工，並以強制金「對冲」遣散費，「僱員此時所獲強積金回報一定非常低」，呼籲商界聯合勞工界基層共同向政府爭取暫由公帑支付強積金，而非向打工仔「開刀」。

（抗疫新階段）