次輪抗疫基金擬不分行業助僱員 最快下周公布 支援首輪未受惠行業

總額料多於300億

政府昨日開高層會議，討論第二輪「防疫抗疫基金」安排，料未來兩日仍要開會，估計下周才會有公布。政府消息稱，政府有考慮支援安排「不分行業」，主要是扶助受影響工人，會參考英國做法，從保就業角度出發。政府亦研究向首輪未受惠的行業，如補習社等，提供財政支援，而部分行業援助或會「加碼」，如旅遊業，但具體仍有待拍板。

參考英國 不解僱員工可申津貼

英國上月推出援助方案，受疫情影響的企業可申請補貼，但前提是不能解僱員工。政府消息稱，如支援受影響工人，涉及複雜的技術及行政問題，如應向所有僱員派發抑或向特定受影響工人派發；如何計算派發金額等。而如果涉及複雜行政程序，需長時間審批，便失卻即時支援的意義，故要避免2018年提出派4000元「補漏拾遺」方案的安排。

新民黨主席葉劉淑儀昨日向政務司長張建宗提交建議，呼籲政治問責官員以身作則帶頭減薪。該黨又建議政府因應業主減租幅度，相應調低利得稅，提供減租誘因。

葉劉促官員減薪 胡志偉倡派錢加碼

民主黨主席胡志偉表示，政府有責任調動社會積極性，為經營者減少承受的經濟壓力，同時要求經營者不要裁員。他認為第二輪基金不應用行業或牌照劃分，各行業支援也應「雨露均霑」。他又說政府可考慮在預算案提出派1萬元的計劃上「加碼」。

經民聯副主席林健鋒昨聯同多名商會代表，與金管局官員及多家銀行代表會面，建議銀行讓全港中小企客戶的銀行流動資金貸款，包括無抵押貸款、貿易融資、機器及車會分期、循環貸款等，可「還息不還本」最少6個月。林健鋒表示，金管局及多家銀行均承諾積極研究。

另外，政府回覆議員提問時表示，今年預算案提出每人派1萬元的措施，「爭取在7月初開始接受登記，暑假期間開始發放款項」，涉款逾700億元。

明報記者

（抗疫新階段）