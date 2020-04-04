袁國勇：有官員對疫情樂觀 徐德義：嚴陣以待

袁國勇在港台專訪中表示，本港疫情已進入危險狀態，每日有多宗確診找不到源頭，代表社區有隱性傳染鏈。他形容疫情就如「森林大火」，有數十宗已要緊張，否則會束手無策。

袁國勇身兼政府抗疫督導委員會專家顧問成員，他說：「好多外國官員，甚至𠵱家香港裏面有啲政府官員，對於疫情都仍然好似好樂觀，覺得冇咩嘢咁。呢個就係我哋廣東人最鍾意講『唔見棺材唔流眼淚』」。

徐德義昨在疫情記者會回應稱，港府一直以嚴陣以待態度，絕不鬆懈，一直使用檢測處理及圍堵概念，以「早確診、早隔離」的形式對抗疫情。

被問早前在本報撰文後撤回，是否抗疫期間最大壓力，袁國勇說壓力天天都有，大家不用太緊張他有何壓力，香港人核心價值是做好應做的事。

袁稱港人防疫意識減 一成不戴罩

袁又稱，港人防疫意識似乎愈來愈弱，近來有約一成人外出不戴口罩，認為香港疫情不容樂觀，相信很快會有逾千確診，若出現大量超級傳播者，甚至會增至2000宗。他說，有理由相信本港新型冠狀病毒死亡率只有0.5%，其中一是因爲很多市民戴口罩。

他說有年輕確診者情况嚴重，兩邊肺部「花晒」，即使本來身體健康，感染後病毒數量高時病情仍會嚴重，甚至死亡，呼籲要戴好口罩及注意個人衛生，即使染病都不會嚴重。

料暑假前難復課

中小學自農曆新年後一直停課，袁國勇料暑假前多數未能復課，認為應先讓辦公室復工，沒出現社區爆發，疫情穩定下再逐步讓大學、中學、小學及幼稚園復課；而文憑試亦應在做足衛生措施等準備工作，考生在休息期間不能傾談，才繼續進行。

袁國勇亦在前晚港大直播活動提到，400多名湖北返港者約4%至5%有抗體，顯示即使身在疫區都非多人有抗體，料疫症會持續至疫苗成功研發。

（抗疫新階段）