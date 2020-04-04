袁國勇：有官員對疫情樂觀 徐德義：嚴陣以待

【明報專訊】在疫情初期率先呼籲公眾外出戴口罩的港大微生物學系講座教授袁國勇指出，有外國及港府官員對疫情樂觀，「唔見棺材唔流眼淚」。他希望政府不要掉以輕心，現時本港所做措施不足以令香港安全。不過，食衛局副局長徐德義昨回應，一直以嚴陣以待的態度抗疫，絕不鬆懈。
袁國勇在港台專訪中表示，本港疫情已進入危險狀態，每日有多宗確診找不到源頭，代表社區有隱性傳染鏈。他形容疫情就如「森林大火」，有數十宗已要緊張，否則會束手無策。
袁國勇身兼政府抗疫督導委員會專家顧問成員，他說：「好多外國官員，甚至𠵱家香港裏面有啲政府官員，對於疫情都仍然好似好樂觀，覺得冇咩嘢咁。呢個就係我哋廣東人最鍾意講『唔見棺材唔流眼淚』」。
徐德義昨在疫情記者會回應稱，港府一直以嚴陣以待態度，絕不鬆懈，一直使用檢測處理及圍堵概念，以「早確診、早隔離」的形式對抗疫情。
被問早前在本報撰文後撤回，是否抗疫期間最大壓力，袁國勇說壓力天天都有，大家不用太緊張他有何壓力，香港人核心價值是做好應做的事。
袁稱港人防疫意識減 一成不戴罩
袁又稱，港人防疫意識似乎愈來愈弱，近來有約一成人外出不戴口罩，認為香港疫情不容樂觀，相信很快會有逾千確診，若出現大量超級傳播者，甚至會增至2000宗。他說，有理由相信本港新型冠狀病毒死亡率只有0.5%，其中一是因爲很多市民戴口罩。
他說有年輕確診者情况嚴重，兩邊肺部「花晒」，即使本來身體健康，感染後病毒數量高時病情仍會嚴重，甚至死亡，呼籲要戴好口罩及注意個人衛生，即使染病都不會嚴重。
料暑假前難復課
中小學自農曆新年後一直停課，袁國勇料暑假前多數未能復課，認為應先讓辦公室復工，沒出現社區爆發，疫情穩定下再逐步讓大學、中學、小學及幼稚園復課；而文憑試亦應在做足衛生措施等準備工作，考生在休息期間不能傾談，才繼續進行。
袁國勇亦在前晚港大直播活動提到，400多名湖北返港者約4%至5%有抗體，顯示即使身在疫區都非多人有抗體，料疫症會持續至疫苗成功研發。